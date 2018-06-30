У правоохранительных органов возникли претензии к предпринимателю и одному из основателей проекта Gulagu.net
В Москве у правоохранительных органов возникли претензии к предпринимателю и одному из основателей правозащитного проекта Gulagu.net. Евгения Ораса и его двух предполагаемых сообщников задержали по обвинению в причастности к хищению средств Внешпромбанка, — пишет газета «Коммерсантъ».
Издание напоминает, что ранее экс-руководителя кредитного учреждения Ларису Маркус приговорили к длительному сроку после исчезновения почти 115 миллиардов рублей. Когда именно был задержан Орас, не уточняется, однако известно, что неделю назад Тверской суд отказался отправить его под арест.
Комментарии3
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olegleon 30 июня 2018 | 10:41
"после исчезновения почти 115 миллиардов рублей. "
исчезают кролики и голуби в шляпе фокусника, а деньги банально спёрли
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 10:41
Видимо, карательно сажательным органам больше понравился бы проект "гулагу - да!" ?
nikvol 30 июня 2018 | 11:22
mikhail_spb_: И не только им.