У правоохранительных органов возникли претензии к предпринимателю и одному из основателей проекта Gulagu.net

В Москве у правоохранительных органов возникли претензии к предпринимателю и одному из основателей правозащитного проекта Gulagu.net. Евгения Ораса и его двух предполагаемых сообщников задержали по обвинению в причастности к хищению средств Внешпромбанка, — пишет газета «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что ранее экс-руководителя кредитного учреждения Ларису Маркус приговорили к длительному сроку после исчезновения почти 115 миллиардов рублей. Когда именно был задержан Орас, не уточняется, однако известно, что неделю назад Тверской суд отказался отправить его под арест.