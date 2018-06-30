Дональд Трамп собирается обсуждать с Владимиром Путиным Украину, Сирию и вмешательство в выборы
Дональд Трамп собирается обсуждать с Владимиром Путиным Украину, Сирию и вмешательство в выборы. Об этом со ссылкой на американского лидера сообщает агентство Блумберг. Встреча должна состояться в Хельсинки 16 июля.
Трамп сказал, что поговорит с российским коллегой обо всём. На вопрос о возможности признания Крыма российским, президент США ответил: «Посмотрим».
Комментарии27
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putin2018 30 июня 2018 | 10:35
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ukrodupa404 30 июня 2018 | 10:38
Хохлы аууууу ?
О какой незалежности вы там хрюкаете ,если за вас все решают взрослые дядьки !?)
igorrrpadlowitchs 30 июня 2018 | 10:42
ukrodupa404: прекрати визжать!
kamen_12 30 июня 2018 | 10:57
igorrrpadlowitchs: Не бойсь, может ещё к полякам или венграм попадёшь, как поделят.
haldey 30 июня 2018 | 11:12
А мне интересно, как будут обсуждать Трамп и Путин вопрос о вмешательстве в выборы Трампа, в которых он победил, как утверждают их СМИ, с нашей помощью)))
По поводу независимых, даже самых независимых укропейцев, ребята, а вы проскакали мимо своей незалежности))) Теперь вас и не спрашивают, чей Крым)))
Пока Вы живете в параллельной реальности, настоящая реальность протекает мимо... Вы сами усилили кровавость событий, происходящих в ваше стране...
Некоторые сволочи и у нас хотят повысить кровавость событий, но я надеюсь, что наши люди умнее, но не здешние адепты Эха. На Эхо сборище самовлюбленных всезнаек, уверенных, что во всем разбираются лучше всех в мире))) Повышайте свою меру понимания))) А то сами скоро будете кастрюльки на головы примерять)))
tttaaannne 30 июня 2018 | 11:21
haldey: Рашисты живут в реальности? Так нравится убивать? Самый "честный" вор своровал навечно? Чем гордитесь! Всемирное пугало.
xuato 30 июня 2018 | 11:07
ukrodupa404: Вофка из Кремля как дите малое нагадит, что потом взрослые дяди из США, ООН, Гааги ему сопли вытирают.
tttaaannne 30 июня 2018 | 11:19
ukrodupa404: Это московский царёк взрослый дядька?
olegleon 30 июня 2018 | 10:38
всё перевернули. вмешательство, Сирию и Украину. ребята, ну понятно, что пропаганда нужное дело, но ...
"U.S. President Donald Trump said on Friday he would raise the issue of alleged Russian meddling in U.S. elections during his planned meeting with President Vladimir Putin in Helsinki next month.
Speaking to reporters aboard Air Force One on his way to New Jersey, Trump also said he would discuss the conflicts in Syria and Ukraine and other international issues with Putin during the July 16 summit"
vinibi_ 30 июня 2018 | 11:22
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
snagging 30 июня 2018 | 10:39
Лучше бы Меланию с Кабаевой обсудили. Они с ними решить ничего не могут: один затворник и скрывает всё человеческое, а другой выпячивает себя мужиком, а Мелания его одергивает, как терьера.
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 10:44
Какой же Трамп "коллега" великому нацдилеру?
Нацдилер избран пожизненно и народ его боготворит, а у Трампа даже второй срок под вопросом, не говоря уж о всенародной поддержке.
danko_vobla 30 июня 2018 | 10:49
mikhail_spb_: коллега, какой, мильтоны, срок, кадырка, пролонгация, вроде, вероятно, наверное, говоря. Вопрос отнюдь. Срок. Тролль хокло юморной.
prade 30 июня 2018 | 11:09
danko_vobla: Привет, личный тролль Данко. Тявкай погромче, а то останешься без объедков.
lager23 30 июня 2018 | 10:48
На встречу Володе лучше одеть синие трёники и майку с надписью "Я ни в чём не виноват!" (спереди), и "Ихтамнет!" (со стороны спины).
sergo_25_26 30 июня 2018 | 11:14
lager23: На такой случай у него припасен малиновый пиджак еще со времен Собчака.
lager23 30 июня 2018 | 11:34
sergo_25_26: Боюсь, ему этот пиджак засунут в ж@пу ещё до начала фотосессии
riots 30 июня 2018 | 10:52
Помимо Украины и Сирии , по большому счету, обсудят и будущее РФ.
danko_vobla 30 июня 2018 | 10:53
riots: а по малому счету? Муж данко1?
anji70 30 июня 2018 | 10:53
Пропаганда то заявляет о строительстве Путиным многополярного мира и конце диктата США, то как с писаной торбой носится с ничего не значащим «будем смотреть», заглядывая в рот Трампу по каждому слову.
polsan 30 июня 2018 | 10:59
anji70: Трамп уже успел многое сделать из своих предвыборных обещаний! Такое из существующих ныне лидеров иных стран не удавалось никому!
vinibi_ 30 июня 2018 | 11:24
polsan: Уже построил забор с Мексикой???
specsalos 30 июня 2018 | 11:06
И подпишут договор о дружбе обоюдным золотым дождем...
prade 30 июня 2018 | 11:06
Путин наобещает ему все, что Трамп захочет. Трамп вернется в США с кучей лапши на ушах.
b522 30 июня 2018 | 11:07
Трамп! Животик не обнажай!
sensei54 30 июня 2018 | 11:08
На вопрос о возможности признания Крыма российским, президент США ответил: «Посмотрим».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
А запросто.
Признают с условием аренды на 99 лет ВМБ Севастополь под главную базу 6-го флота США.
Слабо?
sergo_25_26 30 июня 2018 | 11:17
Трампушка может признать что захочет. Но в постели со своей Меланьей. А без конгресса он просто рыжий клоун.