Минобороны США просчитывает стоимость и последствия вывода войск из Германии
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Вашингтон Пост. По некоторым данным, вопросом занялись перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе. Таким образом Вашингтон решил подготовиться к переговорам.
Некоторые из источников предположили, что цель — продемонстрировать президенту США Дональду Трампу плюсы размещения войск и рекомендовать ему не выводить их.
Комментарии4
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olegleon 30 июня 2018 | 10:35
"Asked if the United States would recognize Crimea as part of Russia, Trump said: “We’re going to have to see.”
He gave a similar answer when he was asked if he would lift the sanctions on Russia. “We’ll see what Russia does,” Trump said."
тоже западное СМИ сообщает.
haldey 30 июня 2018 | 10:43
olegleon: Но для этого не надо выводить войска НАТО)))
Слава богу, мы не дали их там разместить)))
А по поводу Германии, давно пора деоккупировать Германию. Как и всю Европу...
danko_vobla 30 июня 2018 | 10:45
haldey: а где старуха данко1 спец по выводом воск?
raffal 30 июня 2018 | 11:36
haldey: давно пора деоккупировать...
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Верно! Деоккупировать Россию, которая оккупирована мафией. её насилующей.
А что такое союзнические обязательства вам неведомо. Потому, что союзников у России нет и, в её современной истории, никогда не было. Были союзники у покойного "ссср". 1939-41 год - гитлеровская Германия, а с 1941 по 1945 годы западные демократии. После войны союзников не было, были сателлиты поневоле, которые, как только удавка ослабла, дружно сбежали в...НАТО.