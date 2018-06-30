Федеральное бюро партии «Яблоко» собирается рассмотреть вопрос о расформировании московского отделения. Во всяком случае, так утверждают источники РБК. По их данным, инициативу будут обсуждать в понедельник.

Претензии связаны со скандалом вокруг праймериз. Как сказал один из собеседников РБК, в руководстве «Яблока» посчитали, что конфликт в московском отделении наносит ущерб всей партии.