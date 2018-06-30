Федеральное бюро партии «Яблоко» собирается рассмотреть вопрос о расформировании московского отделения
Федеральное бюро партии «Яблоко» собирается рассмотреть вопрос о расформировании московского отделения. Во всяком случае, так утверждают источники РБК. По их данным, инициативу будут обсуждать в понедельник.
Претензии связаны со скандалом вокруг праймериз. Как сказал один из собеседников РБК, в руководстве «Яблока» посчитали, что конфликт в московском отделении наносит ущерб всей партии.
Комментарии7
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danko_vobla 30 июня 2018 | 10:38
А где старуха данко1 спец по яблоку?
danko1 30 июня 2018 | 10:39
Всему Яблоку пора самораспуститься.
Полностью сгнило.
danko_vobla 30 июня 2018 | 10:41
danko1: а вот и старуха данко1 спец по гнилому яблоку. Кто бы и осмеивался! На запылилась. Вытащили её из антресоли. Будет щас пальцы тереть в маями.
danko_vobla 30 июня 2018 | 10:43
danko1: бабке надо сомоудалиться, самозастрелиться и сомоудовиться. Самое правильное для старухи дуньки1.
slawa1940 30 июня 2018 | 11:29
danko1: И чЁ? ЕР-осы и иже с ними человеков от людоедов не защитят!
nns33 30 июня 2018 | 10:40
Будут выдавливать С. Митрохина. На открытое обращение СМ к Явлинскому ответа нет. Похоже,что между ГАЯ и Собяниным есть какая-то договорённость. Нарушить её ГАЯ не может.
piter_ug 30 июня 2018 | 11:24
Яблоко хочет переплюнуть ПЖиВ по несменяемости галерного.