Северная Корея наращивает производство ядерного топлива, несмотря на договоренности с американским руководством
Северная Корея наращивает производство ядерного топлива, несмотря на договоренности с американским руководством. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники во властных структурах США и спецслужбах.
КНДР в последние месяцы активизировала производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, полагает американская разведка. По данным спецслужб США, северокорейские власти, несмотря на обещания, не планируют отказываться от ядерной программы, поскольку считают ее «необходимой». Об этом свидетельствуют «абсолютно однозначные доказательства», — сообщил NBC один из источников.
Изготовление топлива ведется на нескольких секретных объектах в стране, и Пхеньян пытается скрыть их существование от американской стороны. Таким образом он хочет добиться от Вашингтона больших уступок в переговорах по ядерной программе. Между тем, отмечает телеканал, американская сторона уже сделала серьезный шаг навстречу КНДР, прекратив военные учения на Корейском полуострове.
О ядерном разоружении КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп договорились в ходе встречи 12 июня. В ответ США предоставили КНДР гарантии безопасности.
Комментарии11
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sensei54 30 июня 2018 | 10:08
Какие обещания? Вы чего, ребята?
sharko_2 30 июня 2018 | 10:21
Архив новостей:
/Северная Корея наращивает производство ядерного топлива/
Ядерного топлива для чего? Атомных э/станций у них нет, ракет на я/топливе тоже. Для тупой башки архива новостей?
olegleon 30 июня 2018 | 10:17
а США уже сняли санкции с КНДР?
putin_itogy 30 июня 2018 | 10:24
olegleon: olegleon: С России тоже, - БЫЛИ СНЯТЫ ВСЕ САНКЦИИ,
до 1999 года.
И даже "Веника" - ОТМЕНИЛИ...!
И, что..??
olegleon 30 июня 2018 | 10:30
putin_itogy: ну сравните экономику России и, например, Грузии или Украины, которые никогда под санкциями не были
tuman13 30 июня 2018 | 10:31
putin_itogy: Веника отменили, и через 2 месяца ввели Магницкого.
viktorova 30 июня 2018 | 10:18
Чисто по путински. Говорим одно, делаем другое.
putin_itogy 30 июня 2018 | 10:18
Не сомневаюсь, доверчивых американцев решил водить за нос, и считает за идиотов,
"кое-кто",
возомнивший себя "равным Богам"..
Всем процессом - ОБМАНА СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ,
руководит Величайший гопник "многоходовочник",
"Король Ночи" северных территорий.
sensei54 30 июня 2018 | 10:32
putin_itogy: Великий Потрясатель Вселенной
tuman13 30 июня 2018 | 10:27
Эй, дежурный редактор. В 09.30 новость звучала """Спецслужбы США подозревают, что КНДР активизировала производство ракетного топлива на секретных объектах"".
Сейчас - смотри выше.
У вас, что, по образованию, что ракетное топливо, что ядерное - одно и то же. Лишь бы новость прожарить?
vip1707 30 июня 2018 | 10:32
Где высокоточные бомбы!
Других вариантов нет.