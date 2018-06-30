Северная Корея наращивает производство ядерного топлива, несмотря на договоренности с американским руководством. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники во властных структурах США и спецслужбах.

КНДР в последние месяцы активизировала производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, полагает американская разведка. По данным спецслужб США, северокорейские власти, несмотря на обещания, не планируют отказываться от ядерной программы, поскольку считают ее «необходимой». Об этом свидетельствуют «абсолютно однозначные доказательства», — сообщил NBC один из источников.

Изготовление топлива ведется на нескольких секретных объектах в стране, и Пхеньян пытается скрыть их существование от американской стороны. Таким образом он хочет добиться от Вашингтона больших уступок в переговорах по ядерной программе. Между тем, отмечает телеканал, американская сторона уже сделала серьезный шаг навстречу КНДР, прекратив военные учения на Корейском полуострове.

О ядерном разоружении КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп договорились в ходе встречи 12 июня. В ответ США предоставили КНДР гарантии безопасности.