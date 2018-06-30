В офисе правозащитной организации «МАШР» в Ингушетии сегодня утром прошел обыск. В доме, где также живет семья руководителя организации Магомеда Муцольгова, побывали следователи в сопровождении двух десятков сотрудников в масках.

По словам Муцольгова, они вели себя корректно, работали в присутствии участкового и понятых, ничего не подбрасывали и ничего противозаконного не нашли.

После составления необходимых в такой ситуации документов следователи покинули помещение, — сообщает сайт «Кавказский узел». С чем были связаны обыски, неизвестно.