В офисе правозащитной организации «МАШР» в Ингушетии сегодня утром прошел обыск
В офисе правозащитной организации «МАШР» в Ингушетии сегодня утром прошел обыск. В доме, где также живет семья руководителя организации Магомеда Муцольгова, побывали следователи в сопровождении двух десятков сотрудников в масках.
По словам Муцольгова, они вели себя корректно, работали в присутствии участкового и понятых, ничего не подбрасывали и ничего противозаконного не нашли.
После составления необходимых в такой ситуации документов следователи покинули помещение, — сообщает сайт «Кавказский узел». С чем были связаны обыски, неизвестно.
Комментарии1
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serjo1977 30 июня 2018 | 10:23
они вели себя корректно, работали в присутствии участкового и понятых, ничего не подбрасывали и ничего противозаконного не нашли.
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Может, это были иностранные полицейские?