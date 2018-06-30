Оператор «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет целый ряд чартерных рейсов. Это касается вылетов в Барселону, Римини, Ираклион и другие города. Президент компании Владимир Воробьев в интервью «Эху» сказал, что это связано с финансовыми трудностями.

По данным сайта «Тур Дом», в Ростуризме еще несколько дней назад обратили внимание на оператора «Натали Турс». Это произошло после того, как появилась информация о случаях незаселения клиентов компании в отели на китайском острове Хайнань и в Турции. Тогда в «Натали Турс» сказали, что это единичные проблемы, которые оперативно удалось решить.

Вместе с тем, туроператор сообщил, что стал жертвой пиар-атаки.