Оператор «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет целый ряд чартерных рейсов
Оператор «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет целый ряд чартерных рейсов. Это касается вылетов в Барселону, Римини, Ираклион и другие города. Президент компании Владимир Воробьев в интервью «Эху» сказал, что это связано с финансовыми трудностями.
По данным сайта «Тур Дом», в Ростуризме еще несколько дней назад обратили внимание на оператора «Натали Турс». Это произошло после того, как появилась информация о случаях незаселения клиентов компании в отели на китайском острове Хайнань и в Турции. Тогда в «Натали Турс» сказали, что это единичные проблемы, которые оперативно удалось решить.
Вместе с тем, туроператор сообщил, что стал жертвой пиар-атаки.
Комментарии6
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kir_pich_101 30 июня 2018 | 10:09
Скоро в Расее останется только одно туристическое агенство.
"Лубянка-Тур".
igorrrpadlowitchs 30 июня 2018 | 10:12
kir_pich_101: наташка- тур пошла по рукам!!
olegleon 30 июня 2018 | 10:11
это что же получается, что меньше россиян поедут отдыхать в Барселону и Римини? вот Эхо расстроило так расстроило
ostrov_ok 30 июня 2018 | 10:29
olegleon: это что же получается, что меньше россиян поедут отдыхать в Барселону и Римини? вот Эхо расстроило так расстроило
не расстраивайся, Олеган, сиди спокойно в своем Задрищенске, жуй брюкву и пялься в ящик.
wrk 30 июня 2018 | 10:17
Сама модель туристического бизнеса в России глубоко порочна
И виноват тут не Путин а жадность бизнесменов.
lager23 30 июня 2018 | 10:26
Это значит, что власть выжимает из людей всё больше денег, а люди, в свою очередь, всё меньше себе могут позволить!
Благодаря отеческой заботе "голубого воришки" Володи страна нищает день ото дня.... но ему не стыдно, у преза началась старческая деменция, он в неадеквате и не имеет обратную связь с людьми, нацлидер весь в своих заботах, но за наш счёт!
Народам дорого обходятся ошибки правителей, и россияне не исключение!