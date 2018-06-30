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10:00, 30 июня 2018

Провластные интернет-тролли начали хвалить пенсионную реформу в YouTube

Провластные интернет-тролли начали хвалить пенсионную реформу в YouTube. Речь идет о сотнях аккаунтов, которые массово комментируют ролики на тему повышения пенсионного возраста.

Пенсионную реформу хвалят в день почти 60 тысяч раз – к такому выводу пришел один из основателей сервиса Metabot Роман Смолин, отслеживающий активность ботов в соцсетях. Данные исследователя приводит портал The Bell. Сейчас сервис анализирует 580 активных аккаунтов в YouTube, каждый из которых оставляет десятки комментариев в день. Все они имеют признаки ботов – например, одинаковую дату регистрации и мгновенную накрутку лайков на комментарии. Сейчас такие аккаунты сосредоточились именно на пропаганде пенсионной реформы – это произошло после того, как 14 июня премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста.

Основные тезисы комментариев совпадают с доводами правительства. В частности, тролли утверждают, что реформа позволит повысить пенсии, а людям в возрасте станет проще найти работу. Помимо этого, комментаторы пишут, что во всем мире возраст выхода на пенсию выше, чем в России. Боты также упрекают оппозиционеров и либералов, которые якобы «разводят панику».

Вскоре после объявления о пенсионной реформе по всей стране начались акции с требованием ее отмены. Крупную серию митингов, которые пройдут во многих городах 1 июля, объявил политик Алексей Навальный.

Комментарии

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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 10:05


Особенно приятно, что властные жулики, воры и бандиты платят этой трольчатине за "работу" народные денежки из бюджета, в том числе и деньги пенсионеров.

danko1 30 июня 2018 | 10:10

mikhail_spb_: Портянки против народа и защищают очередное преступление власти.
Ничего нового.

patrikk_1 30 июня 2018 | 10:12

Провластные интернет-тролли начали хвалить пенсионную реформу в YouTube...

Может тупица Е.Осетинская и судит обо всём по роликам в Ютубе, но лично я ролики не смотрю, а в отношении реформы сужу по другим критериям - если грязножопая русофобская жидобандера против, тогда я "за".

polikarpich 30 июня 2018 | 10:20

patrikk_1: Ты в своих бреднях в Украине что ль постоянно находишься? В виртуальной реальности? Пить надо меньше. Или, хотя бы, закусывать.
Я вот тебе по секрету, как своему, поведаю. "Грязножопая русофобская жидобандера" против того, чтобы сегодня, ровно в полдень, пойти и сигануть с крыши многоэтажки. Как будешь действовать?

danko_vobla 30 июня 2018 | 10:28

danko1: старуха больная ты уже на пенсии? В маями?

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 10:24

patrikk_1: но лично я ролики не смотрю,

-как по твоему, кто лучше — Трамп или Обама?
— Обама, конечно. Он хоть и ссал в наших подъездах,
но хоть не отнимал пенсии.

mayk01_18 30 июня 2018 | 10:24

patrikk_1: Патрик Николсон--да ты сам грязножопая(причем ею и думаешь) русофобская англопиндера-и если ты , за-за эту убийственную для недоживущих до пенсии россиян-значит ты точно пиндотролль сосущий у двух папок- у госдепа и у женюры пригожина..

timwlad78 30 июня 2018 | 10:30

mikhail_spb_:Особенно приятно, что властные жулики, воры и бандиты платят этой трольчатине за "работу" народные денежки из бюджета, в том числе и деньги пенсионеров.
----------
Ну вообще то зарплаты в конвертах и не оплаченные долги ,государственные расходы при стихийных бедствиях и стали причиной повышения пенсионного возраста.
Пиратство стало даже политическим руководством.
Так что людям надо подумать о том,что бы иметь высокую пенсию и социальное благополучие то пиратов надо держать в тюрьме,но не во власти.
Пример тому Украина,Израиль,Евросоюз и США где ищут возможность только гадить,гадить и гадить и относится ко всем как к своим рабам не имея при этом возможности осуществить это в реальности.
Так что если в Евросоюзе,Украине,Израиле и в США власть пиратов набирает силу и кроме как гадить,гадить и гадить всем окружающим в безуспешных попытках всех поработить, ничего более в голове нет ,то в России к пиратам стало более строгое отношение,по причине буйства пиратов на Украине и в Евросоюзе с США.
Так что власти в России пока против перхоти не применяют отсечение головы,но коли у вас и прочих пиратов кроме перхоти в голове и черви заведутся и потеряете окончательный разум,то применят и отсечение головы.
Так что mikhail_spb_,всё денег стоит и в том числе и попытки сохранить твою голову на твоих плечах.
Так что не нарывайся на усиление борьбы с пиратством когда Господь змей Ядовитых на всяких вякающих ниспослал.

nitinol 30 июня 2018 | 10:06

Вангую, мало кто из этих троллей доживёт до своей пенсии...

olegleon 30 июня 2018 | 10:08

а Навальный против либеральных реформ?

melnikov_ivan_85 30 июня 2018 | 10:11

olegleon: Какое отношение повышение пенсионного возраста имеет к либеральным реформам?

danko1 30 июня 2018 | 10:16

melnikov_ivan_85: Просто эта портянка, существующая на украденные Пригожиным у россиян деньги, очень ненавидит нищих пенсионеров, считая, что они его грабят.
Но никогда слова не скажет против ворья, выводящего триллионы из страны и грабящего даже его.

olegleon 30 июня 2018 | 10:25

danko1: это Вы то "нищий пенсионер"?! ну да, для Вас 20 тысяч плюс льготы, плюс субсидии это же нищета ))
на помойке побираетесь?

danko1 30 июня 2018 | 10:33

olegleon: Мразь, я думаю о множестве людей, получающих пенсии в 7 тыс. руб.
Да и в Москве средняя пенсия 14 тыс. руб. И я субсидиями не пользуюсь.
Это у силовиков пенсия высокая, ноим пенсионный возраст даже не поднимают, в 40 будут выходить.
А чиновники и депутаты 80% от зарплаты пенсию получают.
Но портянка-нелюдь нападает на самых нищих пенсионеров, а не на тех, кто получает высокую, и не на тех, кто грабит Россию.
И нельзя называть реформой простоек повышение пенсионного возраста, да еще в условиях, когда нет рабочих мест, развалено здравоохранение, спад в экономике, а при существующем возрасте выхода на пенсию в 60 лет более трети мужчин не доживают до пенсии.

vinibi_ 30 июня 2018 | 10:15

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

mayk01_18 30 июня 2018 | 10:26

olegleon: А кто во власти российской либерал? Кроме Путина, заявившего что он либерал и придерживаеться либеральных взглядов-других не знаю..

plank1957 30 июня 2018 | 10:09

Хвалить ограбление самого себя? Это надо быть полным идиотом.

ramses333 30 июня 2018 | 10:31

plank1957: А вы думаете из кого набирают кремле-троллей? Из таких и набирают.

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 30 июня 2018 | 10:11

"Прояви Духовность, помоги Родине - отработал и сразу умри!"
Пенсионный фонд России.

lager23 30 июня 2018 | 10:15

Когда время смоет Путена "нажав кнопку унитаза" за хозяином сольётся и всё сопутствующее дерьмо, что он наплодил в немыслимых количествах, мухи-кремлеботы будут в их числе.... и поделом им!

chapter_2 30 июня 2018 | 10:15

Что дала людям так называемая Программа государственного софинансирования пенсий? Да ничего. А власти выдавали её чуть ли не за божественный дар!

ramses333 30 июня 2018 | 10:16

Пригожин объявил всеобщую и полную мобилизацию придурков. Бесполезно. Вся кремлевская рать может только всюду ...рать.

(комментарий скрыт)

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 30 июня 2018 | 10:23

patrikk_1 - один из них !?

snagging 30 июня 2018 | 10:33

Это же портянки! Что с них взять, кроме вони и грязи.

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