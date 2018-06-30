Провластные интернет-тролли начали хвалить пенсионную реформу в YouTube. Речь идет о сотнях аккаунтов, которые массово комментируют ролики на тему повышения пенсионного возраста.

Пенсионную реформу хвалят в день почти 60 тысяч раз – к такому выводу пришел один из основателей сервиса Metabot Роман Смолин, отслеживающий активность ботов в соцсетях. Данные исследователя приводит портал The Bell. Сейчас сервис анализирует 580 активных аккаунтов в YouTube, каждый из которых оставляет десятки комментариев в день. Все они имеют признаки ботов – например, одинаковую дату регистрации и мгновенную накрутку лайков на комментарии. Сейчас такие аккаунты сосредоточились именно на пропаганде пенсионной реформы – это произошло после того, как 14 июня премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста.

Основные тезисы комментариев совпадают с доводами правительства. В частности, тролли утверждают, что реформа позволит повысить пенсии, а людям в возрасте станет проще найти работу. Помимо этого, комментаторы пишут, что во всем мире возраст выхода на пенсию выше, чем в России. Боты также упрекают оппозиционеров и либералов, которые якобы «разводят панику».

Вскоре после объявления о пенсионной реформе по всей стране начались акции с требованием ее отмены. Крупную серию митингов, которые пройдут во многих городах 1 июля, объявил политик Алексей Навальный.