Два матча в рамках 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу пройдут сегодня
Два матча в рамках 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу пройдут сегодня. В Казани встретятся сборные Франции и Аргентины – игра начнется в пять вечера.
В Сочи сыграют команды Уругвая и Португалии – начало матча в 21 час.
Комментарии1
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ihor_syvoryj 30 июня 2018 | 10:24
Эти уругвайцы такие звери...
Поймали одиннадцать русскоязычных мальчиков в трусиках и забили три гола!