Два матча в рамках 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу пройдут сегодня. В Казани встретятся сборные Франции и Аргентины – игра начнется в пять вечера.

В Сочи сыграют команды Уругвая и Португалии – начало матча в 21 час.