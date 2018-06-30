Спецслужбы США подозревают, что КНДР активизировала производство ракетного топлива на секретных объектах
Американские спецслужбы подозревают, что КНДР активизировала производство ракетного топлива на секретных объектах и не собирается отказываться от ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NВС со ссылкой на источники в разведке США. Они полагают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын решил ввести Вашингтон в заблуждение, чтобы добиться уступок в рамках переговоров о ядерной программе.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 30 июня 2018 | 09:38
Верить словам лжецов Ына и Путина только самые наивные могут.
tuman13 30 июня 2018 | 09:41
danko1: Верить либералам и америкосам - себя не уважать. Очередное "хайли лайкли" для поднятия настроения у danko.
olegleon 30 июня 2018 | 09:44
danko1: и что же с Вами будет, когда Эхо решится опубликовать новость про то, что Трамп ответил "посмотрим" на вопрос о признании Крыма российским? Ын виноват будет?
ukrodupa404 30 июня 2018 | 09:49
olegleon: Спецслужбы СШП уже не те что были раньше !( После того как от них ушел Бетмен ,и Капитан Омерика с Человеком муравьем ,ребята стали сдуваться ! Я даже боюсь представить что будет с планетой если на нас нападут кинопланетяне , нас скорее всего уничтожат !
tuman13 30 июня 2018 | 10:22
ukrodupa404: Так еще не все потеряно - ведь Человек-Паук с Суперменом остались.
alexandro_1961 30 июня 2018 | 09:51
olegleon: Вы так же, как и сам Путин, наивно считаете, что Трамп - такой же феодальный полновластный владыка, как и наш?
olegleon 30 июня 2018 | 09:55
alexandro_1961: нет. он всего лишь глава исполнительной ветви США, который имеет свой взгляд на вещи
alexandro_1961 30 июня 2018 | 09:57
olegleon: Его взгляд - его дело. Но перепутать свою личную шерсть с общественной ему не дадут. Не Россия.
olegleon 30 июня 2018 | 10:19
alexandro_1961: серьёзно? т.е. президент США это просто протокольная должность, который ничего вообще не решает?
alexandro_1961 30 июня 2018 | 10:32
olegleon: Троллей не кормлю.
severnaj 30 июня 2018 | 10:02
Не может быть. Трамп сказал, что Киму он верит, Ким милашка, Америка может спать спокойно. Теперь побеседует с милашкой Путиным, и мир забудет о ядерных бомбах.