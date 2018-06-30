Спецслужбы США подозревают, что КНДР активизировала производство ракетного топлива на секретных объектах

Американские спецслужбы подозревают, что КНДР активизировала производство ракетного топлива на секретных объектах и не собирается отказываться от ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NВС со ссылкой на источники в разведке США. Они полагают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын решил ввести Вашингтон в заблуждение, чтобы добиться уступок в рамках переговоров о ядерной программе.