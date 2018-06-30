Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства политикой Дональда Трампа в отношении стран-союзниц. Об этом сам дипломат Джеймс Мелвилл-младший сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Президент США не только ввел повышенные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Европы, но и резко критиковал европейских союзников по НАТО, — отмечает Би-би-си.