Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства политикой Дональда Трампа в отношении стран-союзниц
Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства политикой Дональда Трампа в отношении стран-союзниц. Об этом сам дипломат Джеймс Мелвилл-младший сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Президент США не только ввел повышенные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Европы, но и резко критиковал европейских союзников по НАТО, — отмечает Би-би-си.
Комментарии13
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olegleon 30 июня 2018 | 09:39
и он будет теперь безработным жить на пособие?
patrikk_1 30 июня 2018 | 09:46
Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства политикой Дональда Трампа в отношении стран-союзниц...
Гондурас, Гондурас,
Мы с тобой в тревожный час!
Гондурас, Гондурас,
В сердце каждого из нас!
Гондурас, Гондурас,
Где же твой рабочий класс?
Гондурас, Гондурас,
Ещё много-много раз...
sergej17 30 июня 2018 | 10:03
olegleon: Нет, он придёт к вам в пригожинскую контору.
olegleon 30 июня 2018 | 10:21
sergej17: ну опыт у него большой. 33 года "of public service".
ой, и об этом Эхо забыло написать )))
zztop1960 30 июня 2018 | 09:47
А в России такое может быть , чтобы посол РФ подал в отставку из-за несогласия с политикой Путина ?
olegleon 30 июня 2018 | 09:49
zztop1960: так Эхо скромно умолчало, что на должность посла он был номинирован президентом Обамой.
ну, действительно, зачем писать, что демократ не согласен с политикой республиканца? )))
tuman13 30 июня 2018 | 09:51
zztop1960: Да запросто. Вот только таких послами не назначают. Просто кадровики у нас на порядок работают лучше, чем у амеров.
sergej17 30 июня 2018 | 10:05
zztop1960: Может, но уже на Колыме.
sskull 30 июня 2018 | 09:55
Надоело в этой помойке жить, вот и придумал повод.
sergej17 30 июня 2018 | 10:08
sskull: Да нет, рядом с помойкой.
sskull 30 июня 2018 | 10:13
sergej17: Согласен. Латвия не лучше.
" Латвия-убогий совок"( икона либерастии А.Троицкий)
perepusk 30 июня 2018 | 09:56
Похоже, дни Трампа сочтены. Трам-пам-пам!
zemljanka 30 июня 2018 | 10:03
Поступок.