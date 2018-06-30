В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы
В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы. Количество хвалебных комментариев по поводу предстоящего повышения пенсионного возраста достигает почти 60 тысяч в сутки, — сообщает Интернет-издание Веll.
Оно отмечает, что этим занимаются так называемые Интернет-тролли.
Их доводы полностью совпадают с тезисами правительства о том, что реформа необходима, что людям в возрасте станет проще найти работу, что это мировая тенденция, а либералы просто разводят панику.
Комментарии30
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danko1 30 июня 2018 | 09:35
Дебилы-портянки за 11-80 продают своих родителей и детей.
А судя по тому, что они пишут, то шпарят они по методичке, выпущенной в Кремле, которую раздали на ЦТ и в СМИ подконтрольные.
polikarpich 30 июня 2018 | 09:41
danko1: Так у них же в мозгах засели некие "рыночные отношения", как они их понимают. Вот они и торгуют всем и всеми за долю малую. А потом кивают на "ужасные 90-е" и "бандитов". И не понимают, что они и есть настоящие авторы всего того беспредела.
patrikk_1 30 июня 2018 | 09:43
В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы...
А в противовес им, выступили жидобандеровские тролли, которые наподобие компании против реновации ветхого жилья, организовали компанию против пенсионной реформы? Или Елизавета Осетинская специализируется только на прокремлевских интернет-троллях? Если это так, то пусть Веll отнесёт к путинским троллям либеральных экономистов, типа Серёги Алексашенко, которые поддержали увеличение возраста выхода на пенсию.
ze_danil 30 июня 2018 | 09:46
дожывёт ли Патрик до пенсии?
patrikk_1 30 июня 2018 | 09:50
ze_danil:
А какая разница? Или настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и дожить до пенсии?
polikarpich 30 июня 2018 | 09:58
ze_danil: Кто его знает? Но, всё же, пожелаем ему хорошей пенсии от слова "пенис", да побольше!
А вообще, пора бы ему, наверное. Явно перетрудился и повредился. Каких-то "жидобандеровцев" всё время ищет среди российских потенциальных пенсионеров.
gordy 30 июня 2018 | 09:46
Сколько не говори "мёд" - говно сладким не будет?
opex46 30 июня 2018 | 10:09
patrikk_1:
Юродивый, твоих из 60 сколько будет?
danko1 30 июня 2018 | 09:45
polikarpich: На меня портянки уже нападали, что я ненавижу россиян, т.к. желаю им скорейшей смерти, а не продления молодости на работе и т.п.
А потом в этот день я на "Дожде", которому методичку не выдали, но они её в другом СМИ раздобыли, услышала все эти цитаты из методички.
И ведь эти нелюди-портянки действительно способствуют разграблению и уничтожению России.
zemljanka 30 июня 2018 | 09:56
"Положительная образина - одна..."
polikarpich 30 июня 2018 | 10:08
danko1: Интересно, эти граждане вообще когда-нибудь работали? И где?
Вот у меня есть коллега-пенсионер на работе. Работал он когда-то на одном химическом производстве(и я тоже, было дело). Но он оттуда давно уже ушёл, а все те, с кем он когда-то работал, "откинули копыта", что называется. Сгорели на той самой работе. Даже не дотянув до пенсии.
Кстати, там, на одном из самых неполезных участков работы чуть более 2-х лет назад зарплата была 25 тыс. А потом, когда начались все эти "очень полезные санкции" её резко сократили, аж до 18 тыс. И особо никто не возмущался. Как в рекламе. "Ну что ж! Надо, так надо!".
olegleon 30 июня 2018 | 09:52
danko1: кто-то за 11-80, а Вы за 20 тысяч рублей, которые Путин забирает у работающей молодёжи, выступаете против либеральных реформ
nitinol 30 июня 2018 | 10:03
olegleon: Уважаемый, кто на ком стоял?
galina6837 30 июня 2018 | 10:00
danko1:
Настамнет, выфсёврёти, санкциинамнапользу, пиккризисапройден, встаёмскален, Крымннаш!...
Новая методичка вышла - пенсииненаш!
kokapu 30 июня 2018 | 09:36
Оно отмечает, что этим занимаются так называемые Интернет-тролли.
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Не называйте благородным именем троллей пригожинских тараканов. Тролли занимаются своим делом "для души". Пригожинские - за крошки с барского стола. Они такая же часть системы, как вертухаи в лагерях. Так что пишите: "группа платных комментаторов на содержании государства, оплачиваемая из наших налогов и гадящая за них нам же".
kir_pich_101 30 июня 2018 | 09:38
Значит и тут сейчас появятся, несмотря на субботу.
Работа - дело святое...
semen2026 30 июня 2018 | 09:38
реформа как женщина, дура, но её любим.)))
recobra 30 июня 2018 | 09:43
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
detul 30 июня 2018 | 09:44
Подобного рода реформу можно было продвигать тогда, когда Примаков рванул производство вверх, несмотря на действия Ельцина и его банды, то есть команды. Сначала устойчивый и серьезный экономический рост, сопровождаемый созданием новых рабочих мест, потом реформа. В нынешних условиях, когда рабочих мест в России все меньше, повышать пенсионный возраст могут только люди, чьи жизненные планы никак не опираются на пенсию - коррупционеры и "эффективные менеджеры Чубайса".
katamaran 30 июня 2018 | 09:53
detul: Доллар он рванул с 6 до 32.
fantforbarbi 30 июня 2018 | 10:04
detul: Фантазер вы дядя..... Примаков рванул.Вот взял и рванул... какой понимаешь,самородок ….Блин.
victoria2266 30 июня 2018 | 09:45
Вот куда уходят наши пенсионные накопления! Совсем оборзели!
ramses333 30 июня 2018 | 09:48
Хочешь завалить какое-нибудь дело - поручи его кремлетроллям. Вся кремлевская рать может только всюду ...рать.
vadimp 30 июня 2018 | 09:53
"В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы"
Страна "мазохистов"?
galina6837 30 июня 2018 | 10:08
vadimp:
просто этим дурачкам обещали досрочную трудовую пенсию за особую вредность.
perepusk 30 июня 2018 | 09:54
Плачевно,что вся эта беспредельная пропаганда ложится на "вспаханое поле". Народонаселение одурело. Аненербе отдыхает.
polikarpich 30 июня 2018 | 09:55
То есть, сейчас "людям в возрасте" трудно найти работу, а после реформы людям ещё более "в возрасте" найти её станет легче?!
Я что-то как-то это очень слабо улавливаю. Или я совсем дурень, или те, кто произносит такую белиберду, или они считают всех полными идиотами, или, а это наиболее вероятно, что народ это схавает и не пикнет.
galina6837 30 июня 2018 | 09:55
Остапы с Нью-Васюками не переведутся никогда...
fantforbarbi 30 июня 2018 | 09:58
Население России ))). Вы сделали свой Выбор . Все ))) Живите счастливо. Работайте ,работайте и еще раз работайте. Не ропщите.
ostrov_ok 30 июня 2018 | 10:23
у пригожинских субботник на ютьюбе?