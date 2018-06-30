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09:30, 30 июня 2018

В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы

В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы. Количество хвалебных комментариев по поводу предстоящего повышения пенсионного возраста достигает почти 60 тысяч в сутки, — сообщает Интернет-издание Веll.
Оно отмечает, что этим занимаются так называемые Интернет-тролли.

Их доводы полностью совпадают с тезисами правительства о том, что реформа необходима, что людям в возрасте станет проще найти работу, что это мировая тенденция, а либералы просто разводят панику.

Комментарии

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danko1 30 июня 2018 | 09:35

Дебилы-портянки за 11-80 продают своих родителей и детей.
А судя по тому, что они пишут, то шпарят они по методичке, выпущенной в Кремле, которую раздали на ЦТ и в СМИ подконтрольные.

polikarpich 30 июня 2018 | 09:41

danko1: Так у них же в мозгах засели некие "рыночные отношения", как они их понимают. Вот они и торгуют всем и всеми за долю малую. А потом кивают на "ужасные 90-е" и "бандитов". И не понимают, что они и есть настоящие авторы всего того беспредела.

patrikk_1 30 июня 2018 | 09:43

В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы...

А в противовес им, выступили жидобандеровские тролли, которые наподобие компании против реновации ветхого жилья, организовали компанию против пенсионной реформы? Или Елизавета Осетинская специализируется только на прокремлевских интернет-троллях? Если это так, то пусть Веll отнесёт к путинским троллям либеральных экономистов, типа Серёги Алексашенко, которые поддержали увеличение возраста выхода на пенсию.

ze_danil 30 июня 2018 | 09:46

дожывёт ли Патрик до пенсии?

patrikk_1 30 июня 2018 | 09:50

ze_danil:

А какая разница? Или настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и дожить до пенсии?

(комментарий скрыт)

polikarpich 30 июня 2018 | 09:58

ze_danil: Кто его знает? Но, всё же, пожелаем ему хорошей пенсии от слова "пенис", да побольше!
А вообще, пора бы ему, наверное. Явно перетрудился и повредился. Каких-то "жидобандеровцев" всё время ищет среди российских потенциальных пенсионеров.

gordy 30 июня 2018 | 09:46

Сколько не говори "мёд" - говно сладким не будет?

opex46 30 июня 2018 | 10:09

patrikk_1:
Юродивый, твоих из 60 сколько будет?

danko1 30 июня 2018 | 09:45

polikarpich: На меня портянки уже нападали, что я ненавижу россиян, т.к. желаю им скорейшей смерти, а не продления молодости на работе и т.п.
А потом в этот день я на "Дожде", которому методичку не выдали, но они её в другом СМИ раздобыли, услышала все эти цитаты из методички.
И ведь эти нелюди-портянки действительно способствуют разграблению и уничтожению России.

zemljanka 30 июня 2018 | 09:56

"Положительная образина - одна..."

polikarpich 30 июня 2018 | 10:08

danko1: Интересно, эти граждане вообще когда-нибудь работали? И где?
Вот у меня есть коллега-пенсионер на работе. Работал он когда-то на одном химическом производстве(и я тоже, было дело). Но он оттуда давно уже ушёл, а все те, с кем он когда-то работал, "откинули копыта", что называется. Сгорели на той самой работе. Даже не дотянув до пенсии.
Кстати, там, на одном из самых неполезных участков работы чуть более 2-х лет назад зарплата была 25 тыс. А потом, когда начались все эти "очень полезные санкции" её резко сократили, аж до 18 тыс. И особо никто не возмущался. Как в рекламе. "Ну что ж! Надо, так надо!".

olegleon 30 июня 2018 | 09:52

danko1: кто-то за 11-80, а Вы за 20 тысяч рублей, которые Путин забирает у работающей молодёжи, выступаете против либеральных реформ

nitinol 30 июня 2018 | 10:03

olegleon: Уважаемый, кто на ком стоял?

galina6837 30 июня 2018 | 10:00

danko1:
Настамнет, выфсёврёти, санкциинамнапользу, пиккризисапройден, встаёмскален, Крымннаш!...
Новая методичка вышла - пенсииненаш!

kokapu 30 июня 2018 | 09:36

Оно отмечает, что этим занимаются так называемые Интернет-тролли.
-----------------
Не называйте благородным именем троллей пригожинских тараканов. Тролли занимаются своим делом "для души". Пригожинские - за крошки с барского стола. Они такая же часть системы, как вертухаи в лагерях. Так что пишите: "группа платных комментаторов на содержании государства, оплачиваемая из наших налогов и гадящая за них нам же".

kir_pich_101 30 июня 2018 | 09:38

Значит и тут сейчас появятся, несмотря на субботу.
Работа - дело святое...

semen2026 30 июня 2018 | 09:38

реформа как женщина, дура, но её любим.)))

recobra 30 июня 2018 | 09:43

Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

detul 30 июня 2018 | 09:44

Подобного рода реформу можно было продвигать тогда, когда Примаков рванул производство вверх, несмотря на действия Ельцина и его банды, то есть команды. Сначала устойчивый и серьезный экономический рост, сопровождаемый созданием новых рабочих мест, потом реформа. В нынешних условиях, когда рабочих мест в России все меньше, повышать пенсионный возраст могут только люди, чьи жизненные планы никак не опираются на пенсию - коррупционеры и "эффективные менеджеры Чубайса".

katamaran 30 июня 2018 | 09:53

detul: Доллар он рванул с 6 до 32.

fantforbarbi 30 июня 2018 | 10:04

detul: Фантазер вы дядя..... Примаков рванул.Вот взял и рванул... какой понимаешь,самородок ….Блин.

victoria2266 30 июня 2018 | 09:45

Вот куда уходят наши пенсионные накопления! Совсем оборзели!

ramses333 30 июня 2018 | 09:48

Хочешь завалить какое-нибудь дело - поручи его кремлетроллям. Вся кремлевская рать может только всюду ...рать.

vadimp 30 июня 2018 | 09:53

"В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы"

Страна "мазохистов"?

galina6837 30 июня 2018 | 10:08

vadimp:
просто этим дурачкам обещали досрочную трудовую пенсию за особую вредность.

perepusk 30 июня 2018 | 09:54

Плачевно,что вся эта беспредельная пропаганда ложится на "вспаханое поле". Народонаселение одурело. Аненербе отдыхает.

polikarpich 30 июня 2018 | 09:55

То есть, сейчас "людям в возрасте" трудно найти работу, а после реформы людям ещё более "в возрасте" найти её станет легче?!
Я что-то как-то это очень слабо улавливаю. Или я совсем дурень, или те, кто произносит такую белиберду, или они считают всех полными идиотами, или, а это наиболее вероятно, что народ это схавает и не пикнет.

galina6837 30 июня 2018 | 09:55

Остапы с Нью-Васюками не переведутся никогда...

fantforbarbi 30 июня 2018 | 09:58

Население России ))). Вы сделали свой Выбор . Все ))) Живите счастливо. Работайте ,работайте и еще раз работайте. Не ропщите.

ostrov_ok 30 июня 2018 | 10:23

у пригожинских субботник на ютьюбе?

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