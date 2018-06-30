В Интернете начали активно продвигать положительный образ пенсионной реформы. Количество хвалебных комментариев по поводу предстоящего повышения пенсионного возраста достигает почти 60 тысяч в сутки, — сообщает Интернет-издание Веll.

Оно отмечает, что этим занимаются так называемые Интернет-тролли.

Их доводы полностью совпадают с тезисами правительства о том, что реформа необходима, что людям в возрасте станет проще найти работу, что это мировая тенденция, а либералы просто разводят панику.