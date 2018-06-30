Дождливая погода ожидает москвичей в начале июля

О погоде в эти дни рассказала ТАСС ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

-30 июня — жаркий день. Дневной максимум у нас 24..29 градусов. Погода станет уже с большим количеством облаков и пройдет кратковременный дождь. Менять погоду будет циклон, который зародится к тому времени над Балтикой, и он будет смещаться на юг, юго-восток. И непосредственно в его области мы и окажемся в выходные. В воскресенье облаков будет больше, мы будем ближе к центру циклона. Поэтому временами прогнозируется дождь и температура ночью 11..16 градусов, и днем 17..22"