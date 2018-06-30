Мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, больше известный как Хихус, скончался на 51-м году жизни. По словам его друзей, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В России Хихус основал художественную группу «Люди мертвой рыбы», стоял у истоков фестиваля комиксов «КомМиссия», участвовал в создании короткометражных анимационных фильмов. Последние годы жил в юго-восточной Азии.