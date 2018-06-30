Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи 1⁄ 8 финала.

Борьбу за Кубок Мира продолжают 16 команд – ровно половина от первоначального количества. Программу дня откроет суперматч Франция – Аргентина. Французы не без проблем, но уверенно заняли в своей группе первое место, хотя от них ожидали большего. Сборная Аргентины практически провалила этап, попав в плей-офф благодаря голу, забитому на последних минутах матча с Нигерия. Слухи о том, что игроки требуют отставки главного тренере Хорхе Сампаоли добавили черных красок.

Во втором матче сыграют команды Португалии и Уругвая. Южноамериканцы выиграли все три матча и выглядели основательно. Португальцы не смогли обыграть Иран, а до этого с трудом взяли три очка в игре с Марокко, оставшись на втором месте в группе.

Матч между сборными Аргентины и Франции покажет канал Россия, начиная с 17 час. Игра Португалия Уругвая в 21.00 на Первом канале.