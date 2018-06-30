Компания «Натали Турс» прекращает чартерные рейсы в несколько стран
Компания «Натали Турс» прекращает чартерные рейся в несколько стран. Это связано с финансовыми проблемами, — сказал «Эху» президент туроператора Владимир Воробьев.
Финансовые проблемы, по мнению главы компании, появились из-за общей неблагоприятной ситуации на рынке. Президент «Натали Турс» добавил, что перевозки на основе регулярных рейсов сохранятся.
Комментарии2
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a_111111 30 июня 2018 | 09:20
Мне казалось что они уже пару раз банкротились:)
semen2026 30 июня 2018 | 09:23
какой унылый этот президент туроператора Владимир Воробьев, какие-то финансовые проблемы появились из-за общей неблагоприятной ситуации на рынке, нам такие президенты не нужны!)))