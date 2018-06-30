Компания «Натали Турс» прекращает чартерные рейсы в несколько стран

Компания «Натали Турс» прекращает чартерные рейся в несколько стран. Это связано с финансовыми проблемами, — сказал «Эху» президент туроператора Владимир Воробьев.

Финансовые проблемы, по мнению главы компании, появились из-за общей неблагоприятной ситуации на рынке. Президент «Натали Турс» добавил, что перевозки на основе регулярных рейсов сохранятся.