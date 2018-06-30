Американские власти обсуждают возможность вывода своих военных из Германии

Пентагон анализирует возможные расходы, которые понесет Вашингтон в этом случае. В качестве одного из вариантов рассматривается переброска контингента в Польшу, пишет The Washington Post.

Все это, как отмечает газета, происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Сейчас в Европе находятся 60 тыс. американских военнослужащих.