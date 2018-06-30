Американские власти обсуждают возможность вывода своих военных из Германии
Пентагон анализирует возможные расходы, которые понесет Вашингтон в этом случае. В качестве одного из вариантов рассматривается переброска контингента в Польшу, пишет The Washington Post.
Все это, как отмечает газета, происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Сейчас в Европе находятся 60 тыс. американских военнослужащих.
Комментарии14
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semen2026 30 июня 2018 | 09:14
в прибалтику) там в шахтах 50 дивизий НКВД в низком старте!)))
pravdatut 30 июня 2018 | 09:15
Совпадает с потребностью перебросить под Калининград, в Прибалтику, Польщу, Украину, Молдавию, Азербайджан, Грузию.
sensei54 30 июня 2018 | 09:16
По логике надо бы вообще вывести всех домой, за океан.
После чего в России сломается телевизор, народ протрезвеет, и через год вовик со своей шоблой сам будет уносить ноги.
pravdatut 30 июня 2018 | 09:19
sensei54:Плохо вы их знаете, найдут новых "врагов" матушки Расеии.
sensei54 30 июня 2018 | 10:14
pravdatut: Да нет, знаю я их очень хорошо.
Просто проверяю реакцию вертухаев. Наживку заглатывают не задумываясь.
Вот, пожалуйста, тут же про "телевизоры в сша" заголосили.
nersesov 30 июня 2018 | 09:51
sensei54: если вывести всех домой, то первым делом сломаются телевизоры в сша и западной европе. Про Прибалтику и Польшу дпжемтрашно подумать, оттуда начнется массовое бегство населения.
captainobvious 30 июня 2018 | 09:21
кажется, Меркель начинает догадываться, что присутствие американских войск на территории твоей страны - не гарантия безопасности, а угроза её...
rampa 30 июня 2018 | 09:29
captainobvious: когда кажется, надо креститься )))) И в чем же заключается угроза для Германии в присутствия американских войск на ее территории?
captainobvious 30 июня 2018 | 09:36
rampa: спросите об этом Эрдогана, например. Он много может рассказать, как с территории американской авиабазы Инджирлик координировали провалившуюся попытку военного переворота...
zztop1960 30 июня 2018 | 09:27
Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл сообщил, что покидает свой пост из-за политики американского президента Дональда Трампа, которую он ведет в отношении Европы и НАТО.
nikmart001 30 июня 2018 | 09:30
Давно пора, сколько можно держать оккупационные войска? Вон Россия свои войска вывела, пора и американцам выводить. Война закончилась уже давно, репарации выплатили, пора и честь знать.
nikvol 30 июня 2018 | 09:42
Конец 70-летней оккупации?
semen2026 30 июня 2018 | 09:47
пора берлинскую стенку восстанавливать... анжела сердится! восточные немцы - восток дело тонкое!)))
timwlad78 30 июня 2018 | 10:13
В Германии вообще по своему менталитету протестантов не принимают того,что кругом такие протестанты которые не принимают во внимание других протестантов и всегда действуют только в своих интересах.
В Германии и Франции уверовали в то что только они могут всех за лохов держать и банально обращаться как с со своими рабами,
Ну так и другие протестанты так же уверовали в в то что могут всех за лохов держать и обращаться как сор своими рабами.
Так что Германии и Израилю с Украиной придётся столкнутся с реальностью. что они лохи и рабы тех кто сильнее так как это они могут проявить реальными действиями,но не болтологией.
Украинец вчера правильно понял,закрытие вентиля для газовых поставок это и есть конец показному владычеству говну которые только ищут повод только гадить всем любыми средствами.Запад стал фанатиком в своих поступках только гадить,гадить,гадить изыская для этого любые возможности.Надобно полностью переформатировать всю власть Евросоюза,Израиля и Украины с США и тыкнуть мордой в реальность что они не рабовладельцы над остальными.
Так что спор между протестантами Германией,Евросоюзом и США закончится тем что кто то утонет в говне которое свалится на неё или его в большем количестве чем сам или сама сможет дать в ответ.
Восточная Европа ненавидит Старую Европу именно по причине что Старая Европа постоянно гадит,гадит и гадит вместо сотрудничества