Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в подмосковном посёлке Барвиха
Теперь в выписке Росреестра правообладателем участка земли указана Российская Федерация, пишет сайт «Открытые медиа». В то же время номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними. Как отмечают авторы расследования, до недавнего времени в нашей стране не было такого случая, когда информация о собственниках не просто скрывается, а вместо них владельцем недвижимости указывается государство.
О покупке Сечиным земельного участка вблизи санатория «Барвиха», газета «Ведомости» писала пару лет назад. Тогда глава «Роснефти» через суд добился удаления материала с сайта издания, и уничтожения остатков тиража.
Ранее с практикой засекречивания сведений о владельцах элитной недвижимости столкнулся Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, когда проводил расследование в отношении сыновей генпрокурора Юрия Чайки.
Комментарии6
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semen2026 30 июня 2018 | 09:17
исчезло из списка владельцев земли...ЧУДЕСА, и мёртвые с косами стоять...!)
i_c_e 30 июня 2018 | 09:27
Дык он, может, отстроившись подарил всё государству. Как Третьяков. Или отдал за румынскую шпионку. Зачем «уважаемых людей» в обмане подозревать?
irinakingsize1 30 июня 2018 | 09:27
Это возраст. Так бывает, когда дедушки путают свое с государственным
j_partizan 30 июня 2018 | 09:46
Стало быть уверены в том, что смены власти ближайшие десятилетия не будет.
gvs 30 июня 2018 | 09:53
"Государство - это я!"
(И.И.Сечин) (б) ))))
zemljanka 30 июня 2018 | 10:07
Пожиратели смерти - они такие.