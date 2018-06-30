Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в подмосковном посёлке Барвиха

Теперь в выписке Росреестра правообладателем участка земли указана Российская Федерация, пишет сайт «Открытые медиа». В то же время номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними. Как отмечают авторы расследования, до недавнего времени в нашей стране не было такого случая, когда информация о собственниках не просто скрывается, а вместо них владельцем недвижимости указывается государство.

О покупке Сечиным земельного участка вблизи санатория «Барвиха», газета «Ведомости» писала пару лет назад. Тогда глава «Роснефти» через суд добился удаления материала с сайта издания, и уничтожения остатков тиража.

Ранее с практикой засекречивания сведений о владельцах элитной недвижимости столкнулся Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, когда проводил расследование в отношении сыновей генпрокурора Юрия Чайки.