В нескольких российских городах сегодня пройдут согласованные митинги против повышения пенсионного возраста
Почти везде организаторами выступают парламентские партии.
Самым крупным городом, в котором сегодня пройдет митинг против пенсионной реформы, стала Казань. Правда, там акция, которую организуют партии «Справедливая Россия» и «Коммунисты России», пройдут во включенном в черту города поселке Юдино. Аналогичный митинг под эгидой КПРФ пройдет в Перми. Местные депутаты считают, что нельзя принимать пенсионную реформу поспешно и будут требовать широкого общественного обсуждения. Коммунисты проведут акции также в Смоленске и Томске.
Между тем в Орске организаторы планируют в своих лозунгах пойти дальше и требовать отставки правительства Дмитрия Медведева. Также, как пишет портал «Урал56.ру», жители вспомнят слова президента Владимира Путина о том, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. На акции планируется собрать до 2,5 тысяч человек. Единственный же на сегодня митинг, который пройдет без участия парламентских партий, состоится в Иркутске. Его совместно проведут движение «Национально-патриотические силы России» и штаб оппозиционера Алексея Навального. Они также будут требовать отставки Дмитрия Медведева.
Напомним, принятая кабмином реформа предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 09:10
Митинги против курса нацдилера проводят "партии", полностью поддерживающие его курс и его самого?
Неужели найдутся глупцы, клюнувшие на это разводилово?
patrikk_1 30 июня 2018 | 09:14
Почти везде организаторами выступают парламентские партии...
А где Сисян 20!8 и его брат, по кличке "Дырявый"?
ematveev 30 июня 2018 | 10:27
mikhail_spb_:
Сейчас Навальный активно согласовывает митинги против реформы? Значит ли это, по твоей логике, что Навальный "полностью поддерживает его курс и его самого?".
И как объясняют хомячкам тот факт, что года три-четыре назад Навальный топил ЗА повышение, а сейчас ПРОТИВ?
Два варианта объяснения для хомячков я уже слышал. Еще есть варианты?
i_c_e 30 июня 2018 | 09:17
А где митинги в защиту пенсионной реформы и эффективного правительства? Национальный фронт, Молодая Россия — и в выходные куют свои пенсионные накопления? Развели дармоедов.
Но вообще-то дело не столько в возрасте, сколько в уворовывании пенсионного фонда. Уже несколько раз, и, что-то подсказывает, в ближайшем будущем. Каких там «парламентская оппозиция» гарантий и у кого требует? В самой-то «реформе», кроме прямого сокращения числа пенсионеров, особо ничего не предусмотрено.
tuman13 30 июня 2018 | 09:38
i_c_e: В разбазаривании - да. В уворовывании... Скорее нет, ибо Чубайс знает, где есть деньги. И тянет туда свои грязные рученки.
klink 30 июня 2018 | 09:39
Пенсионная реформа прогрессивна, но одновременно с ней, или даже впереди её, нужно сокращать гонку вооружений и бессодержательные мероприятия проф. спорта. Тогда страна будет развиваться хорошими темпами.
fantforbarbi 30 июня 2018 | 10:02
klink: Конечно ))).Очень прогрессивна. Учитывая среднюю продолжительность жизни россиян. Как удобно,всю рабочую жизнь платил в пенсионный фонд. Вышел на пенсию и одел белые тапочки..... Даже спасибо некогда сказать родному и любящему правительству ))))))))).