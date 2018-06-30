В нескольких российских городах сегодня пройдут согласованные митинги против повышения пенсионного возраста

Почти везде организаторами выступают парламентские партии.

Самым крупным городом, в котором сегодня пройдет митинг против пенсионной реформы, стала Казань. Правда, там акция, которую организуют партии «Справедливая Россия» и «Коммунисты России», пройдут во включенном в черту города поселке Юдино. Аналогичный митинг под эгидой КПРФ пройдет в Перми. Местные депутаты считают, что нельзя принимать пенсионную реформу поспешно и будут требовать широкого общественного обсуждения. Коммунисты проведут акции также в Смоленске и Томске.

Между тем в Орске организаторы планируют в своих лозунгах пойти дальше и требовать отставки правительства Дмитрия Медведева. Также, как пишет портал «Урал56.ру», жители вспомнят слова президента Владимира Путина о том, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. На акции планируется собрать до 2,5 тысяч человек. Единственный же на сегодня митинг, который пройдет без участия парламентских партий, состоится в Иркутске. Его совместно проведут движение «Национально-патриотические силы России» и штаб оппозиционера Алексея Навального. Они также будут требовать отставки Дмитрия Медведева.

Напомним, принятая кабмином реформа предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.