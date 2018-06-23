Компания «Натали-Турс» с сегодняшнего дня отменяет ряд чартерных рейсов

Речь идет о полетах в несколько городов Испании, Италии, Греции и Турции. Решение принято в связи с низкой рентабельностью этих чартерных программ, пояснил представитель туроператора «Эху». В компании добавили, что в последнее время стали возникать финансовые затруднения, потребовались меры для стабилизации. «Натали-Турс» связывает финансовые трудности с общей ситуацией на рынке, но не с повышением цен на топливо.