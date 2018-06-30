Швеция собирается расширить контроль на своей границе

Выборочная проверка вводится до ноября в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах. Как пишет газета Sydsvenskan, на юге королевства пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.

Ранее Стокгольм вводил контроль над границей осенью 2015 года. Такие же шаги предприняли Австрия, Германия, Дания, Франция и Норвегия. Власти объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.