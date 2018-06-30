Механизм биометрической идентификации клиентов банков начинает работать в России
Теперь в отделениях, которые оборудованы для этих целей, клиент может записать свой голос и видео лица. В дальнейшем у него будет возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки. Также россияне смогут использовать приложения мобильного и интернет банкинга как системы полноценного банковского самообслуживания, говорят в Центробанке.
Полностью система будет развернута к концу следующего года.
Комментарии1
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ilja13 30 июня 2018 | 08:50
Очередной бред псевдокреативщиков, жрущих на халяву за это бюджетное бабло. Особенно это чудо из сбера.....Это просто эпидемия чумы, которая была в Европе в средние века. Средние века прошли, а эти остались, морально-нравственные уроды.