Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку
На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения», передает ВВС.
По версии следствия, это происходило во время игры на бильярде. В распоряжении журналистов оказалось предполагаемое апелляционное определение по делу Улюкаева, которое Мосгорсуд решил не публиковать. Подлинность документа изданию подтвердили три источника. Как следует из документа, Улюкаев, со слов Сечина, предупреждал, что с министром ссориться не нужно.
Комментарии2
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gregor 30 июня 2018 | 08:49
Какая разница ,что говорит Сечин ?
Улюкаев так же скажет ,что Сечин просил у него там чего-то ..и чо ?
Слово против слова а сидит один ?
Где правосудие ? Где ,где......... в рифме к слову " где " .
А что же граждане ? Одобрямс сказали большинство граждан .
Растениеводство .
semen2026 30 июня 2018 | 08:57
...как сказал сечин: где-то здесь должен быть подземный ход!? или украинский штурмовик? я точно не помню по некоторым данным и версиям!)))