Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку

На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения», передает ВВС.

По версии следствия, это происходило во время игры на бильярде. В распоряжении журналистов оказалось предполагаемое апелляционное определение по делу Улюкаева, которое Мосгорсуд решил не публиковать. Подлинность документа изданию подтвердили три источника. Как следует из документа, Улюкаев, со слов Сечина, предупреждал, что с министром ссориться не нужно.