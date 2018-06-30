Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли. Как пишет издание «The Bell», около 600 активных аккаунтов в YouTube размещают ежедневно более 55 тысяч хвалебных комментариев в адрес пенсионной реформы.

По словам создателя сервиса для отслеживания таких пользователей, Романа Смолина, основные доводы троллей совпадают с тезисами правительства.