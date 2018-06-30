Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли
Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли. Как пишет издание «The Bell», около 600 активных аккаунтов в YouTube размещают ежедневно более 55 тысяч хвалебных комментариев в адрес пенсионной реформы.
По словам создателя сервиса для отслеживания таких пользователей, Романа Смолина, основные доводы троллей совпадают с тезисами правительства.
Комментарии10
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semen2026 30 июня 2018 | 08:47
если интер-вовочку за боинг повесят на воротах кремля, то положительный образ повышения пенсионного возраста начнёт продвигаться...!)
odobryam_s 30 июня 2018 | 08:47
: "Дайте мне хотя бы один канал центрального телевидения, и я сделаю президентом РФ даже табуретку".
Б.А. Березовский.
И сделал.
polikarpich 30 июня 2018 | 08:55
odobryam_s: Это не табуретка. Это натурально жидкий стул.
olegleon 30 июня 2018 | 08:56
odobryam_s: а вот и без всякого центрального телевидения. жалко, Эхо не замечает эту новость.
"Asked if the United States would recognize Crimea as part of Russia, Trump said: “We’re going to have to see.”"
только не говорите, что он насмотрелся Соловьёва
anemon 30 июня 2018 | 08:47
И чего путин этим добьется? Ничего положительного изрыгаемое этим дурачьем пригожинским ни у кого не вызывает.
rus 30 июня 2018 | 08:54
anemon: ...И чего путин этим добьется?
Пробить ворота в Европу! Вы - милочка, на европейский путь развития становится желаете, или как всегда - тут играем, а тут рыбу заворачиваем?
kochar 30 июня 2018 | 08:49
Эти прокремлевские интернет-тролли и мать родную продадут и не поперхнутся.
rus 30 июня 2018 | 08:56
kochar: ...Эти прокремлевские интернет-тролли и мать родную продадут и не поперхнутся.
А Вы истый коммуняка против рыночных отношений?
andy116k 30 июня 2018 | 08:50
И где все эти аккаунты? Покажите хоть один. Чиста из любопытства.
j_partizan 30 июня 2018 | 08:53
Образ создают прокремлевские интернет-тролли, а вывод об умственной ущербности делают в отношении всех россиян