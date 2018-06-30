Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких российских городах

Организаторы говорят, что им удалось согласовать митинги в Иркутске, Смоленске и Томске. Во Владимире вместе с митингом пройдут также пикеты, пишет сайт «Владимирские новости». В Казани согласован митинг на западной окраине города. Также согласованы митинги в Новосибирске и Белгороде. А в Перми организаторы не согласились на альтернативную площадку, которую предложила мэрия.

Как правило, сегодня своих сторонников выводят партии из парламентской оппозиции – КПРФ или «Справедливая Россия». Завтра планируют провести свои акции против планов повысить пенсионный возраст Алексей Навальный и его сторонники. Не во всех городах им дали разрешение на проведение акции.