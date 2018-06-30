Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких российских городах
Организаторы говорят, что им удалось согласовать митинги в Иркутске, Смоленске и Томске. Во Владимире вместе с митингом пройдут также пикеты, пишет сайт «Владимирские новости». В Казани согласован митинг на западной окраине города. Также согласованы митинги в Новосибирске и Белгороде. А в Перми организаторы не согласились на альтернативную площадку, которую предложила мэрия.
Как правило, сегодня своих сторонников выводят партии из парламентской оппозиции – КПРФ или «Справедливая Россия». Завтра планируют провести свои акции против планов повысить пенсионный возраст Алексей Навальный и его сторонники. Не во всех городах им дали разрешение на проведение акции.
Комментарии3
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rus 30 июня 2018 | 08:49
То есть, акция против европейского пути развития?! Что-то наши либералы совсем сбрендили.
olegleon 30 июня 2018 | 08:54
rus: просто потому, что они не либералы, а либерасты. а это совсем другая история.
olegleon 30 июня 2018 | 08:49
а разве это не митинги за освобождение Сенцова?