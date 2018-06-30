Россия справляется с обеспечением безопасности на ЧМ, заверяет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»
Россия справляется с обеспечением безопасности на Чемпионате мира, заверяет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Пока, по его словам, нет никаких претензий.
«У нас очень крепкая система безопасности, она включает в себя каждую компетентную структуру в стране, которой доверено обеспечивать порядок. Пока что система работает, у нас не было ни единого инцидента или жалобы. Мы рады, что чемпионат проходит гладко, благодаря обеспеченной безопасности».
Сорокин добавил, что к инфраструктуре в городах проведения чемпионата тоже не было никаких нареканий.
Комментарии3
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putin_itogy 30 июня 2018 | 08:20
Все под Колпаком у чекистов.
Менты строго выполняют указания чекистов.
Чекисты довольны как слоны.
Концлагерный порядок, как в колумбарии.
Что ещё может быть более милее, для чекистского горячего сердца.
kamen_12 30 июня 2018 | 08:22
Проклятые портянки! Ничего, будет ещё и на нашей улице праздник!
isnowanaarene 30 июня 2018 | 08:41
Мусора уже зубы стёрли до дёсен. Терпите, служивые, скоро всё.