Россия справляется с обеспечением безопасности на ЧМ, заверяет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»

Россия справляется с обеспечением безопасности на Чемпионате мира, заверяет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Пока, по его словам, нет никаких претензий.

«У нас очень крепкая система безопасности, она включает в себя каждую компетентную структуру в стране, которой доверено обеспечивать порядок. Пока что система работает, у нас не было ни единого инцидента или жалобы. Мы рады, что чемпионат проходит гладко, благодаря обеспеченной безопасности».

Сорокин добавил, что к инфраструктуре в городах проведения чемпионата тоже не было никаких нареканий.