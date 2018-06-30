В Россию сегодня прибудет делегация Конгресса США

Они планируют посетить официальных лиц в Санкт-Петербурге и Москве, а также встретиться с членами Госдумы и Совета Федерации.

Конгрессмены приедут по приглашению американского посла в России Джона Хантсмана. По словам одного из гостей – сенатора-республиканца от Луизианы Джона Кеннеди – главная цель визита состоит в налаживании контактов с российским руководством. Конгрессмен при этом добавил, что хочет в уважительной манере «попросить россиян не выходить за рамки». Так Кеннеди в интервью телеканалу ABC прокомментировал вопрос о том, будут ли сенаторы обсуждать возможное вмешательство России в выборы в США. Также члены американской делегации выразили надежду на встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. При этом встречи, как отмечается, пока не подтверждены. Но уже точно известно, что в понедельник представители Конгресса США проведут переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. На следующий день, уже в Москве, они встретятся с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Ранее в Кремле и Белом доме анонсировали встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она должна состояться 16 июля в Хельсинки.