В Россию сегодня прибудет делегация Конгресса США
Они планируют посетить официальных лиц в Санкт-Петербурге и Москве, а также встретиться с членами Госдумы и Совета Федерации.
Конгрессмены приедут по приглашению американского посла в России Джона Хантсмана. По словам одного из гостей – сенатора-республиканца от Луизианы Джона Кеннеди – главная цель визита состоит в налаживании контактов с российским руководством. Конгрессмен при этом добавил, что хочет в уважительной манере «попросить россиян не выходить за рамки». Так Кеннеди в интервью телеканалу ABC прокомментировал вопрос о том, будут ли сенаторы обсуждать возможное вмешательство России в выборы в США. Также члены американской делегации выразили надежду на встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. При этом встречи, как отмечается, пока не подтверждены. Но уже точно известно, что в понедельник представители Конгресса США проведут переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. На следующий день, уже в Москве, они встретятся с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.
Ранее в Кремле и Белом доме анонсировали встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она должна состояться 16 июля в Хельсинки.
Комментарии13
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banyi1 30 июня 2018 | 08:09
А зачем Путину и Лаврову с ними встречаться? Накормят и без них )
zmeelov_1 30 июня 2018 | 08:19
Пущай едут. Может дойдёт ужо, что на х. не сдалось в России их гейрабство. Никто тут шестерить перед пиндоской мечтой не будет.. ну кроме либерастни доморощенной. И порванной в клочья экономикой и не пахнет. Так что пущай едуть
vilingrad 30 июня 2018 | 08:29
zmeelov_1: И порванной в клочья экономикой и не пахнет"
Во дурак... Это у тебя нестиранные носки...а ты думаешь- российское производство цветети и пахнет. Простирнись:)
zmeelov_1 30 июня 2018 | 08:51
vilingrad: Кто о чём, а вшивый о бане. Тупица, я каждое утро новую пару носков надеваю. Иди отсоси у пиндоских твоих хозяев.
vikwlad 30 июня 2018 | 08:30
О чём можно разговаривать свободным людям из свободной страны с путинскими шестёрками из Госдумы и Совета федерации.
haldey 30 июня 2018 | 08:45
vikwlad: Вам же уже разъяснили, о вмешательстве в выборы... Никому не позволено вмешиваться в выборы. Это главное условие демократии. Демократия - это власть народа...
И эти идиоты уверены, что это власть только американского народа)))
Что за д...лы б...дь.
Их уровень - чай с Матвиенко...
vezdehod 30 июня 2018 | 08:52
В Россию сегодня прибудет делегация Конгресса США
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Давно пора было приехать - "Дура" совсем распустилась.
sadda 30 июня 2018 | 08:10
А какой смысл встречаться со всеми этими депутатами, губернаторами, членами Совета Федерации?!Что можно с ними обсуждать их мнения полностью совпадают с мнением Путина по всем вопросам?
yralez 30 июня 2018 | 08:25
Встречи с шестерками из ГД и СФ ....для чего ?
olegleon 30 июня 2018 | 08:33
yralez: sadda: жалко, что американские конгрессмены глупее вас двоих и не понимают то, что вы понимаете. может быть вы их просветите, наставите на путь истины?
sensei54 30 июня 2018 | 08:34
yralez: для чего ?
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Для того, чтобы шестерки, когда им защемят в тисках мошонку, не визжали - "Почему вдруг стало так плохо, когда всегда было хорошо?", или "Мы ничего не знаем, нам никто ничего не говорил и ни о чём таком не предупреждал".
С этим контингентом надо работать предметно.
xuato 30 июня 2018 | 08:34
Привезли Вофке вазелин перед Хельсинской встречей.
zmeelov_1 30 июня 2018 | 08:54
xuato: Глубокие у тебя познания в вазелине. Ну и как, тебе помогает, голубок отпиндосенный?