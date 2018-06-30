Украинский уполномоченный по правам человека обвиняет Россию в нарушении договоренностей о заключенных-украинцах
Ей не дают встретится с осужденными в России соотечественниками, рассказала омбудсмен Людмила Денисова.
По словам Денисовой, она уведомит комиссара Совета Европы по правам человека о происходящем.
Комментарии12
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rihard 30 июня 2018 | 08:05
Ну чтож, Москалькова может даже не ехать на Украину.
stoik33 30 июня 2018 | 08:07
Ну, поиздеваются разок над правозащитниками из Украины. Что дальше. Вышинскому и остальным российским заключенным от этого станет легче?
banyi1 30 июня 2018 | 08:12
stoik33: Ничего потерпят немного. Поехали на сафари, не обижайтесь на животных. Тем более посмотрим, что после 16.07 будет...)
vezdehod 30 июня 2018 | 08:48
А когда Россия выполняла принятые ей Договорённости? Кидать она может.
banyi1 30 июня 2018 | 08:07
чересчур много для Денисовой пиара. Может она в презики хохляндии собралась? А чё? )
davi__koloradov 30 июня 2018 | 08:13
Неудивительно. рашкоскотия постоянно лжет, изворачивается, как гадюка, и плюет на подписанные ей же договоры.
estamp 30 июня 2018 | 08:18
Ей не дают встретится с осужденными в России соотечественниками, ...
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На она хочет?
Я так понимаю, с другими гражданами Украины она встречаться отказалась, хоть ей и предлагали. Ей только Сенцова подавай. Потому что на других пиара не сделаешь. На Сенцове сделаешь. Но Сенцов с т.ж России ее гражданин.
yralez 30 июня 2018 | 08:27
А что такого ?
Фашисты тоже не давали родным встреч в концлагерях.
Чем мы хуже .
vla7815 30 июня 2018 | 08:30
Нарушать и врать - это свойства и признаки путинской России. Кроме них есть еще много признаков того же смыслового ряда.
ura_123 30 июня 2018 | 08:30
Ну а как же,а то вдруг увидит что Сенцов "даже поправился на несколько килограмм"(с)
xuato 30 июня 2018 | 08:36
Путь России - От Тоньки пулеметчицы к Таньке омбутсменше.
semper_fidelis 30 июня 2018 | 08:41
А ещё Россию обвиняют в убийстве Бабченко.