Российскому руководству направлены, по меньшей мере, два прошения о помиловании Олега Сенцова

Одно из них поступило из-за границы, подтвердил украинскому телеканалу «Громадьское» адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Ранее о планах направить прошение Владимиру Путину о Сенцове говорил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Режиссер был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Сенцов уже полтора месяца держит голодовку в колонии и требует отпустить из российских тюрем более 60 заключенных украинских граждан.