Российскому руководству направлены, по меньшей мере, два прошения о помиловании Олега Сенцова
Одно из них поступило из-за границы, подтвердил украинскому телеканалу «Громадьское» адвокат режиссера Дмитрий Динзе.
Ранее о планах направить прошение Владимиру Путину о Сенцове говорил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
Режиссер был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Сенцов уже полтора месяца держит голодовку в колонии и требует отпустить из российских тюрем более 60 заключенных украинских граждан.
Комментарии4
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gwon 30 июня 2018 | 08:07
Ну если Громадьске, тады да. Путин сейчас снарядит дельтаплан и вывезет Сенцова на Громадьске. Ибо страшнее зверя чем Громадьске просто нет.
semen2026 30 июня 2018 | 08:31
как сказал один старый еврей: дайте мне СМИ и я из любой питерской дворняшки сделаю президента, а потом научу говорить, со всей псковской области и рф ходоки будут приходить собачку говорящую посмотреть, такие прямые сказочные линии закатывать, любо дорого! а тут голланды обещают интер-вовочку на воротах кремля повесить за боинг MH-17, так что синцов заложник и все заложникии, а что делают с заложниками если не выполняются требования лилипутов, правильно, их начинают отправлять в гости к богу, к которому не бывает опозданий!)
vezdehod 30 июня 2018 | 08:46
Российскому руководству направлены, по меньшей мере, два прошения о помиловании Олега Сенцова
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А, адрес правильно был написан?
vladimir1_57 30 июня 2018 | 08:33
направить прошение Владимиру Путину о Сенцове говорил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
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Как челобитную царю подаёшь? !!! (c)