Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов не намерен переизбираться на новый срок

Он не будет выдвигать свою кандидатуру и планирует поддержать Аркадия Дворковича. Бывшего вице-премьера на днях выдвинула Федерация шахмат России. Выборы должны пройти осенью. Илюмжинов возглавлял ФИДЕ более 20 лет. Часть руководства в последние месяцы пыталась снять его с поста из-за того, что президент федерации оказался в санкционном списке США. Илюмжинов передал часть финансовых полномочий другому представителю ФИДЕ.