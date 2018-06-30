Полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 млн. рублей, которые Фонд кино выделял на съемки фильма «ВМаяковский»

Как рассказал источник ТАСС, расследование ведется по статье о мошенничестве. Режиссером фильма является Александр Шейн. В самой ленте снялась его супруга Чулпан Хаматова, А также Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов. Фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017 года, однако руководство общества с ограниченной ответственностью не вернуло деньги Фонду кино согласно договору, пояснили в правоохранительных органах. Режиссер и продюсер ленты Александр Шейн назвал в интервью РБК сообщения об уголовном деле уткой.