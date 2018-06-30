Полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 млн. рублей, которые Фонд кино выделял на съемки фильма «ВМаяковский»
Как рассказал источник ТАСС, расследование ведется по статье о мошенничестве. Режиссером фильма является Александр Шейн. В самой ленте снялась его супруга Чулпан Хаматова, А также Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов. Фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017 года, однако руководство общества с ограниченной ответственностью не вернуло деньги Фонду кино согласно договору, пояснили в правоохранительных органах. Режиссер и продюсер ленты Александр Шейн назвал в интервью РБК сообщения об уголовном деле уткой.
Комментарии6
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sadda 30 июня 2018 | 07:46
А почему уголовное дело? Если деньги по договору не вернули, обращайтесь в суд для взыскания долга. Здесь гражданско-правовая ответственность, а не уголовная. Кстати, и сумма не очень большая, две зарплаты депутата Госдумы. Вон Михалков на свои бездарные фильмы Утомленные cолнцем-2 и Солнечный удар получил сотни миллионов рублей и никаких проблем, никаких уголовных дел.
vilingrad 30 июня 2018 | 07:46
Это ребята еще Пушкина не снимали. Там дойдет до миллиарда...
sasass 30 июня 2018 | 08:02
Косвенный удар по Хаматовой - за политическую активность...
opiatnovyi63 30 июня 2018 | 08:08
Конечно, один лимон это немало , но в сравнению с 9 миллиардами , которые стырил некий полковник МВД РФ, он смотрится хило!
irina38fif 30 июня 2018 | 08:36
я так понимаю, главные воры страны засели у нас исключительно в театре и кинематографе*)
matsam 30 июня 2018 | 08:48
Арбитраж, субсидиарная ответственность или взыскание с поручителя, причем тут уголовное дело ? А статья наверное 159 .4 , при обычных обстоятельствах её нереально возбудить даже при долге в ярд и больше... больше склоняюсь к тому, что это утка....