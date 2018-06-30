Родственников бывшего президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в незаконном обогащении

По этому делу, в частности, проходит его брат, посол по особым поручениям Левон Саргсян. В ходе обысков найдены документы на банковский вклад почти на 7 млн. долларов, говорят в правоохранительных органах республики. Родные Саргсяна этой суммы в декларации не указывали. Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении этой весной, на волне массовых протестов.