Российскому руководству направлены, по меньшей мере, два прошения о помиловании Олега Сенцова
Одно из них поступило из-за границы, подтвердил телеканалу «Громадьское» адвокат режиссера Дмитрий Динзе. В то же время он не стал раскрывать сведения об авторах этих обращений. Ранее о планах направить такое прошение Владимиру Путину говорил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Адвокат Динзе пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Режиссер уже полтора месяца держит голодовку в колонии и требует отпустить из российских тюрем более 60 заключенных-украинцев.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
black_velvet 30 июня 2018 | 07:37
*** телеканалу «Громадьское» ***
Телеканал называется "Громадське телебачення"
stoik33 30 июня 2018 | 07:40
Что вы? Выйдут эти украинцы на свободу, и как чехословацкий корпус развяжут гражданскую войну. Россия иностранными шпиенами напичкана. Думаете это футбольные болельщики? Все империалистические силы активизировались. DW, France 24...
pionerka Зинаида Сацкая 30 июня 2018 | 07:41
Если еще жив...
gwon 30 июня 2018 | 07:47
Как много судей развелось, которые выносят приговор экстросенсорно. А не послать бы из на 3 кириллических буквы?
wrk 30 июня 2018 | 08:09
И не надоело вам за террориста заступаться уже месяц прошел а он все не помер.
Вспомнили бы об узниках совести, Буте, Ярошенко, сотнях русских программистах сидящих в западных тюрьмах.
Да о том же Александре Довлатове повешенному западными спецслужбами в голландской тюрьме.
sasass 30 июня 2018 | 08:13
Все зависит от Трампа - он имеет право приказать нашему президенту...)))
banyi1 30 июня 2018 | 08:17
sasass: Вот в этом Вы ошибаетесь! Сейчас выход Сенцова по помилованию РАВНО НУЛЮ. Ибо это будет понято, как проявление слабости перед переговорами. А для Сенцова - лишние 15-365 дней голодовки, пшик )))