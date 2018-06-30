Гроза и сильный ветер ожидаются сегодня в Москве

В связи с этим МЧС предупреждает о мерах предосторожности, сказал агентству ТАСС дежурный офицер управления министерства по Москве Андрей Павлов.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, ожидается температура воздуха плюс 26-28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает: по возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие».

Из-за грозы также ограничат работу фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.