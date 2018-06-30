Часть Филевской линии московского метро все выходные будет закрыта
Сотрудники столичной подземки будут помогать пассажирам найти бесплатные автобусы, сказала ТАСС представитель метрополитена Ирина Сатарова.
«30 июня и 1 июля будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на «Кунцевской», демонтажа западного вестибюля «Филевского парка» и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 2 июля, в 5:30 утра».
На вход и выход пассажиров не будут работать все станции между «Кунцевской» и «Киевской».
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