Часть Филевской линии московского метро все выходные будет закрыта

Сотрудники столичной подземки будут помогать пассажирам найти бесплатные автобусы, сказала ТАСС представитель метрополитена Ирина Сатарова.

«30 июня и 1 июля будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на «Кунцевской», демонтажа западного вестибюля «Филевского парка» и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 2 июля, в 5:30 утра».

На вход и выход пассажиров не будут работать все станции между «Кунцевской» и «Киевской».