Пользователи Рунета начали хвалить пенсионную реформу

По словам специалистов, активизировались прокремлевские интернет-тролли.

В защиту повышения пенсионного возраста в «Ютьюбе» сейчас оставляют в день около 60 тысяч комментариев. Это сообщил изданию The Bell Роман Смолин, один из основателей сервиса Metabot, созданного для отслеживания так называемых кремлеботов. Сейчас сервис фиксирует 580 активных аккаунтов, которые на протяжении длительного времени комментируют одни и те же, в основном политические, ролики, имеют одинаковые или похожие даты регистрации, получают мгновенную накрутку лайков на свои комментарии и за счет этого выходят в топ. Еще один признак – такие аккаунты могут синхронно менять никнеймы, пишет издание. По словам специалистов, все это говорит о том, что эти аккаунты созданы специальной программой, но пишут в них люди. С тех пор как 14 июня Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформы эти аккаунты массово переключились с Сирии и ЧВК Вагнера на новую тему.

По данным «Медиалогии», всего с 14 июня тему пенсионного возраста в российских соцсетях упоминали больше 7 миллионов раз. Футбольные сборные в дни матчей набирали максимум по 30-40 тысяч упоминаний в день.