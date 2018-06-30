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07:03, 30 июня 2018

Пользователи Рунета начали хвалить пенсионную реформу

По словам специалистов, активизировались прокремлевские интернет-тролли.

В защиту повышения пенсионного возраста в «Ютьюбе» сейчас оставляют в день около 60 тысяч комментариев. Это сообщил изданию The Bell Роман Смолин, один из основателей сервиса Metabot, созданного для отслеживания так называемых кремлеботов. Сейчас сервис фиксирует 580 активных аккаунтов, которые на протяжении длительного времени комментируют одни и те же, в основном политические, ролики, имеют одинаковые или похожие даты регистрации, получают мгновенную накрутку лайков на свои комментарии и за счет этого выходят в топ. Еще один признак – такие аккаунты могут синхронно менять никнеймы, пишет издание. По словам специалистов, все это говорит о том, что эти аккаунты созданы специальной программой, но пишут в них люди. С тех пор как 14 июня Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформы эти аккаунты массово переключились с Сирии и ЧВК Вагнера на новую тему.

По данным «Медиалогии», всего с 14 июня тему пенсионного возраста в российских соцсетях упоминали больше 7 миллионов раз. Футбольные сборные в дни матчей набирали максимум по 30-40 тысяч упоминаний в день.

Комментарии

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kraft 30 июня 2018 | 07:07

Неудивительно. Они и не такое хвалить будут.

yralez 30 июня 2018 | 07:09

Как не порадоваться чужому горю......в этом весь путриотизм .

opiatnovyi63 30 июня 2018 | 07:10

Госпропаганда и госпропагандоны на марше!

patlik 30 июня 2018 | 07:11

И так понятно, кто хвалить пенсионную реформу тот либо бот либо идиот.

ura_123 30 июня 2018 | 07:11

Вот убл... бастарды,можно подумать этих полудурков не коснётся эта антинародная реформа.
И где их таких только набирают структуры поварёнка? Видать на стадии рождения,тех кого уронили при родах,с аномалиями,да и просто без мозгов.

putin_itogy 30 июня 2018 | 07:14

Патрикам и прочим емелиным Пригожин повысил оклады,
Кремль выделил специальную прибавку,
которую ботам милостливо выделили из ПФР..

santathefrosr 30 июня 2018 | 07:14

В Ютубе народ ругал Венедиктова за поддержку пенсионной реформы....

Дед тоже в тролля - кремлебота превратился в силу возраста?

stoik33 30 июня 2018 | 07:15

Повышение пенсионного возраста не имеет никакого отношения к пенсионной реформе. Грамотная пенсионная реформа необходима.
Кстати. Не являются ли кремлеботами те, кто считает, что повышение пенсионного возраста необходимо? Например Венедиктов.

kablukov 30 июня 2018 | 07:18

Нам надо на коленях благодарить нецаря за то что он такой добрый - всего лишь пенсионный возраст повысил, а мог бы и крепостное право сразу ввести. Добрый он.

sjuzanna 30 июня 2018 | 07:20

Интересно, хватит ли Сечину его пенсии, чтобы прожить на нее месяц?

kiever 30 июня 2018 | 07:21

Здесь этой новости самое место.. где все так и кишит минстецевскими троллями и порохоботами

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