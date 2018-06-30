Телеканал France24 пока не получал предупреждений Роскомнадзора

Ведомство пригрозило отозвать лицензию на вещание в России. Представитель канала сказал РИА Новости, что France24 уважает законы всех стран, где ведет вещание. Нарушение, как пояснили в Роскомнадзоре, заключается в том, что редакционная деятельность канала находится под контролем иностранного юридического лица. Впрочем, источник «Интерфакса» связывает происходящее с тем, что во Франции местный регулятор вынес предупреждение французскому подразделению телеканала RT за сюжет о Сирии, где некоторым участникам приписали фразы, которых они не произносили.