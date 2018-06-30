Совет Федерации просит контрольные органы проверить деятельность Deutsche Welle

По мнению члена комиссии по информационной политике Игоря Морозова, немецкая радиостанция передает о России необъективные и искаженные сведения. Сенатор сказал «Эху», что для такого крупного СМИ, как DW, подобное поведение недопустимо.

На этой неделе с критикой DW выступили в МИДе. Ведомство выражало недовольство анонсами одно из интервью, которые посчитало оскорбительными.