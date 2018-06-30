Совет Федерации просит контрольные органы проверить деятельность Deutsche Welle
По мнению члена комиссии по информационной политике Игоря Морозова, немецкая радиостанция передает о России необъективные и искаженные сведения. Сенатор сказал «Эху», что для такого крупного СМИ, как DW, подобное поведение недопустимо.
На этой неделе с критикой DW выступили в МИДе. Ведомство выражало недовольство анонсами одно из интервью, которые посчитало оскорбительными.
Комментарии4
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rihard 30 июня 2018 | 07:07
В СФ находятся ранимые и обиженные люди, причем обиженные всем, в том числе умом и совестью.Нодо же изображать видимость какой нибудь работы.
zmeelov_1 30 июня 2018 | 07:26
rihard: А эти пропиндосные станции ещё кто-то слушает? Одного Эха хватает вызывать рвотный рефлекс
mihan 30 июня 2018 | 07:27
rihard: Может,просто "обиженные"?
stoik33 30 июня 2018 | 07:27
rihard: Почему только в СФ? МИД, такой ранимый. Хотя пляшут неплохо.