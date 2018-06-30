Жители Кунгура в Пермском крае теперь будут платить коммунальщикам за дождь

Они обнаружили в платежках новую строчку – оплата за сточные воды, 7 рублей в месяц, пишет местная газета «Искра». Управляющая компания объясняет это тем, что дождевая вода попадает в канализацию и таким образом создает дополнительную нагрузку. В местном «Водоканале» сказали газете, что плату за общедомовые нужды на отведение сточных вод будут взимать круглый год.