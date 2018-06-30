Жители Кунгура в Пермском крае теперь будут платить коммунальщикам за дождь
Они обнаружили в платежках новую строчку – оплата за сточные воды, 7 рублей в месяц, пишет местная газета «Искра». Управляющая компания объясняет это тем, что дождевая вода попадает в канализацию и таким образом создает дополнительную нагрузку. В местном «Водоканале» сказали газете, что плату за общедомовые нужды на отведение сточных вод будут взимать круглый год.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lexinzon 30 июня 2018 | 06:43
Вот был бы Путин президентом - такой бы хрени никогда бы не было.
yralez 30 июня 2018 | 06:47
А чем пенсионное ограбление отличается от местных грабителей ?
Надо бы местному отделению ЕР вмешаться и разьяснить , что сбор во благо и без никак.
xuato 30 июня 2018 | 06:50
И уборку снега тоже надо профинансировать из кармана граждан, чего ж тут стеснятся, грабить так грабить. Фюрер в Кремле, Кремль в Москве, а Москва далеко и булки не шлет.
kochar 30 июня 2018 | 06:53
«Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари -это настольная брошюра-инструкция чиновников.
Остался обложить воздух налогом,хотя пенсионная реформа оно и есть.
ura_123 30 июня 2018 | 07:04
kochar: Ходють тута,да ещё бесплатно дышат. И такое впечатление что специально начинают дышать чаще!
oleg_z 30 июня 2018 | 06:54
За воздух еще не берут? Непорядок! Из-за него ветер бывает, деревья падают, провода рвутся. Да и дышит народ бесплатно. А это ведь природный ресурс. На него акциз пора установить.
adl1964 30 июня 2018 | 07:00
Хорошо считать себя компаньоном бога.
Бог дал добро на налог: на солнце, снег, ветер, ну и конечно на воздух.
ПС. Еще листья деревьев засоряют дворы.
ivanov356 30 июня 2018 | 07:03
А куда денутся и будут послушно платить.
tverboul 30 июня 2018 | 07:04
За дождь и прочее подобное всё УЖЕ оплачено налогами, так что тут налицо двойное налогообложение, что есть государственное преступление.
tag188 30 июня 2018 | 07:06
Это прекрасное нововведение должны немедленно подхватить и внедрить власти других регионов!
И даже развить -- за снег, град, проливной дождь, брать по удвоенному тарифу!