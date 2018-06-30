В Японии неудачей завершился пуск частной ракеты
Она упала и взорвалась сразу после старта, признали в компании, которая отвечает за разработку ракеты. Из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Предыдущий запуск ракеты, год назад, также завершился неудачей. Тогда возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления, в результате чего было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель, и она упала в Тихий океан. Ракета должна выводить на орбиту сверхмалые спутники.
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