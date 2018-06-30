Американские власти обсуждают возможность вывода своих военных из Германии
Пентагон анализирует возможные расходы, которые понесет Вашингтон в этом случае. В качестве одного из вариантов рассматривается переброска контингента в Польшу, пишет The Washington Post. Все это, как отмечает газета, происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Сейчас в Европе находятся 60 тыс. американских военнослужащих.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zabava 30 июня 2018 | 07:13
Макароныч! Ещё больше поноса, пожиже и разного! Только жопу не порви!
zabava 30 июня 2018 | 07:16
Зачем в Европе 60 тыс. амеров? Не окружают, а окружили - Макароныч! А Крым не для фашистов, он российский и точка!