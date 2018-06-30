В Россию сегодня прибывает делегация американских парламентариев
Группа конгрессменов во главе с сенатором Ричардом Шелби сначала посетит Санкт-Петербург. Во вторник у них запланирована встреча в Москве с российскими сенаторами и депутатами Госдумы. Сообщается, что американские законодатели собираются оценить ситуацию и обсудить проблемы отношений Москвы и Вашингтона.
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xuato 30 июня 2018 | 07:00
Утром на шару бухло, в обед обильная взятка, вечером дорогая проститутка -Мисс Раша. Подарок от фюрера Православного рейха что бы Крым признали собственностью РФ.