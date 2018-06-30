Совет федерации просит проверить DW на соответствие российскому законодательству

Верхняя палата направило такое обращение в контрольные органы. В сенатской комиссии по информационной политике обвинили немецкую радиостанцию в «открытой пропаганде русофобских настроений». А также в искажении информации с целью манипуляции общественным мнением. Ранее с просьбой обратить внимание на DW к парламентариям обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Недовольство вызвали анонсы одного из интервью, которые в ведомстве сочли оскорбительными.