Совет федерации просит проверить DW на соответствие российскому законодательству
Верхняя палата направило такое обращение в контрольные органы. В сенатской комиссии по информационной политике обвинили немецкую радиостанцию в «открытой пропаганде русофобских настроений». А также в искажении информации с целью манипуляции общественным мнением. Ранее с просьбой обратить внимание на DW к парламентариям обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Недовольство вызвали анонсы одного из интервью, которые в ведомстве сочли оскорбительными.
Комментарии2
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chapter_2 30 июня 2018 | 06:54
Русофобия - это разновидность нацизма. Такая же, как антисемитизм. Обвинение немецкой радиостанции DW в «открытой пропаганде русофобских настроений» является, по-существу, обвинением в нацизме. В чём можно обвинить DW, так это в критике агрессивной политики России (кремлефобия). Но кремлефобия не является русофобией. В Совете Федерации знают об этой разнице, тем не менее в пропагандистских целях стараются избегать применения термина кремлефобия" и подменяют кремлефобию русофобией.
ivanov356 30 июня 2018 | 06:59
Опять про режим правду посмели сказать.