Мемориальную доску, посвященную Осипу Мандельштаму, откроют сегодня в городе Александрове Владимирской области

Это произойдет на тридцать седьмом ежегодном цветаевском фестивале, посвященном в этом году приезду в Александров Осипа Мандельштама.

В 88-ом году во время седьмого цветаевского праздника на доме была открыта мемориальная доска, гласившая «В этом доме с 1915-ого по 1917-ый годы жила и работала Марина Цветаева».