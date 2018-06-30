Мемориальную доску, посвященную Осипу Мандельштаму, откроют сегодня в городе Александрове Владимирской области
Это произойдет на тридцать седьмом ежегодном цветаевском фестивале, посвященном в этом году приезду в Александров Осипа Мандельштама.
В 88-ом году во время седьмого цветаевского праздника на доме была открыта мемориальная доска, гласившая «В этом доме с 1915-ого по 1917-ый годы жила и работала Марина Цветаева».
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