Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких российских городах

Организаторы говорят, что им удалось согласовать митинги в Иркутске, Смоленске, Томске. Во Владимире вместе с митингом пройдут также пикеты, пишет сайт «Владимирские новости». В Казани согласован митинг на восточной окраине города. Также согласованы митинги в Новосибирске и Белгороде, А в Перми организаторы не согласились на альтернативную площадку, которую предложила мэрия.

Как правило, организаторами этих акцию выступают партии из парламентской оппозиции – КПРФ или «Справедливая Россия». Завтра планируют провести свои акции против планов повысить пенсионный возраст Алексей Навальный и его сторонники. Не во всех городах им дали разрешение на проведение акции.

Представителя профсоюза не позвали на заседание правительства по обсуждению пенсионной реформы. Причину не объяснили, но есть основания полагать, что это был единственный случай, — сказал «Эху» глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Шмаков отметил, что ФНПР добивается доработки законопроекта о пенсионной реформе.