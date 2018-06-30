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Эксклюзив Эха 06:04, 30 июня 2018

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина упал почти на 15% на фоне планов повысить пенсионный возраст

В Кремле в ответ на это, как напоминают «Ведомости», призывают «не сгущать краски» и напоминают, что Путин «не принимает участия в обсуждении этой темы».

Взаимосвязь между планами правительства и рейтингом главы государства очевидна, отметил в эфире «Эха» политик Владимир Рыжков.

Рыжков добавил, что понижение рейтинга в летний период, — это необычно, поскольку летом люди как правило довольны ситуацией.

Комментарии

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porswen 30 июня 2018 | 06:06

мля.. так этож экстримизьм! кто там против тсаря? на колени, псы смердящие!!

luger_max_otto 30 июня 2018 | 06:20

И что, есть кто его бесплатно одобряет?

arye_11 30 июня 2018 | 06:29

luger_max_otto:
Ага-ага...
"Пенсионная реформа", значит, принимается помимо Путина.
Все четче и яснее вырисовывается "трагическая фигура" зиц-председателя Фунта , образца 21-го века.
Мужайтесь, Дмитрий Анатольевич. Хоть денег нет, но вы держитесь. И успехов вам в продвижении ваших реформ.

banyi1 30 июня 2018 | 06:10

Как дети малые! Вето наложит и рейтинг взлетит на 20%))) Неужели , кроме либералов-дегенератов, верит, что этот закон будет принят? ))

porswen 30 июня 2018 | 06:15

banyi1:

а откуда бабло брать на вас, ольгинских мудаков? ))

zapadnay 30 июня 2018 | 06:12

Как это президент страны может не принимать участия в важнейшей теме для миллионов людей?!
Не могли лучше что-нить придумать?

yralez 30 июня 2018 | 06:45

Пахан, вылезай из норы.
Народ ждет.

shmuel63 30 июня 2018 | 06:51

Может быть рейтинг падает не из-за самой пенсионной реформы, а только потому, что Путин не принимает участия в ее обсуждении?

y3emen1 30 июня 2018 | 06:55

вот очнётся вова и порвёт жопы всем россиянцам за свой народ

kochar 30 июня 2018 | 07:06

Как бы он не падал,а домкрат и виагра всегда под рукой.

astlire 30 июня 2018 | 07:08

за отпилить и стыбрить полуостров у "братского народа", развязать гирковойну,- эти безумцы были готовы были сапоги путину лизать, а когда у них планируют отжать пенсию,- уже готовы забить кумира садовыми тяпками.

tverboul 30 июня 2018 | 07:12

Все как-то забывают, что про 15% - это официальные цифры (что есть ложь, и при совке мы такие вещи отлично понимали). На самом деле рейтинг рухнул процентов на 30-35 от и так реально невысокого - да только где же в Арканаре реальную цифру взять? На "Дойче Веле"? Так их закрывают.

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