Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина упал почти на 15% на фоне планов повысить пенсионный возраст

В Кремле в ответ на это, как напоминают «Ведомости», призывают «не сгущать краски» и напоминают, что Путин «не принимает участия в обсуждении этой темы».

Взаимосвязь между планами правительства и рейтингом главы государства очевидна, отметил в эфире «Эха» политик Владимир Рыжков.

Рыжков добавил, что понижение рейтинга в летний период, — это необычно, поскольку летом люди как правило довольны ситуацией.