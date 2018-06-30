Миллиардер Олег Дерипаска отказался от кредитной поддержки Промсвязьбанка из-за неприемлемых условий
Помощь была предложена в связи с тем, что предприниматель и его компании оказались под американскими санкциями. Однако, как сообщил источник сразу нескольким изданиям, в «Русале» Дерипаски назвали кабальными условия помощи. Между тем компания «Ренова» Виктора Вексельберга, который также попал под санкции, воспользовалась предложением правительства и заняла в Промсвязьбанке чуть меньше $2 млрд, рассказал The Bell близкий к банку источник. Официально условия финансирования никогда не раскрывались, но Минфин подчеркивал, что кредит выдавался на рыночных условиях, без каких-либо льгот.
Комментарии2
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larisa361 30 июня 2018 | 06:45
А миллионы россиян вынуждены соглашаться с грабительскими условиями микрофинансовых организаций да и банков,потому что им элементарно не на что дожить до зарплаты.
kochar 30 июня 2018 | 06:55
larisa361: Основной закон капитализма: «Ты или я», а не «Ты и я».