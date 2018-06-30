Снят арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта

Но его владельцы остаются под стражей.

Арест на счета крупнейшего в стране портового оператора был наложен в рамках дела против его основных акционеров. Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в конце марта были неожиданно задержаны и отправлены в СИЗО. Бизнесменов, чьи компании реконструировали Большой театр и построили в Калининграде стадион к чемпионату мира по футболу, обвиняют в хищениях и в создании преступного сообщества. Арест счетов и имущества НМТП нарушил работу группы «Новороссийский морской торговый порт», в которую входят помимо порта в Новороссийске, местные судоремонтный завод, зерновой терминал, компания-судовладелец, экспортер леса и другие дочерние структуры, а Приморский торговый порт. Через обе гавани из России в другие страны идет нефть. За день до снятия ареста с имущества НМТП Николай Токарев, глава компании «Транснефть», которая является совладельцем порта, сообщил, что работает со следствием по нормализации его работы.

После снятия ареста акции НМТП выросли на 8%.