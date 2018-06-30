Наземный участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные
Там будут проходить ремонтные работы в рамках реконструкции этой ветки. Для пассажиров на время между станциями «Киевская» и «Кунцевская» запустят бесплатные компенсационные автобусы, рассказали в руководстве метрополитена. Станции наземного участка открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте, напомнили в подземке.
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