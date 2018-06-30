Часть научной аппаратуры отказала на спутнике «Ломоносов»
Он был выведен на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома Восточный. По словам источника РИА Новости в космической отрасли, та часть аппарата, которую выпустило предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли, по-прежнему функционирует. Таким образом, спутник проработал два года и два месяца, при заявленном сроке активного существования в три года.
Комментарии1
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juche 30 июня 2018 | 05:47
Спасибо Хрущев, за качество хрущевок при заявленном сроках. Если бы было теперешнее, Россия лежала в руинах.